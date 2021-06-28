Kıdem tazminatı ve izin ücretine hak kazanırsınız

4/a sigorta girişim 25 Aralık 1989 ve 5259 prim günüm var. Şu anki işyerimde başlama tarihim 15 Mayıs 2015. 30 Haziran 2020'den beri tam zamanlı kısa çalışma yapıyorum. Aynı departmanda çalıştığım arkadaşlarım 15'er gün çalışıp 15'er gün kısa çalışma yapıyorlar. Sadece ben bir yıldır hiç işe gitmeden kısa çalışma ödeneği alıyorum. Bu durum hem işverene hem de çalışma arkadaşlarıma karşı uzaklaştırdı beni. 30 Haziran'da kısa çalışma da işten çıkarma yasağı da sona eriyor. Beni işten çıkarmazlarsa kendim istifa etmeyi düşünüyorum. Bu durumda işverenden kıdem tazminatı, kullanılmayan izin parası gibi bir şey talep edebilir miyim? İsmi saklı

Mayıs 2008 öncesinde sigorta başlangıcı olanlardan, emekliliği için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlayanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. Bunlardan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim gününü tamamladıklarında, emeklilikleri için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış oluyorlar.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, 15 yıl sigortalılık süresi ile 3600 prim günü şartlarını, buna göre de emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamış olduğunuzdan, SGK'dan alacağınızı kıdem tazminatı yazısını işverene ibraz ederek işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

İşten kendiniz ayrılacağınızdan ihbar tazminatı hakkınız olmaz. Ancak hak kazanıp da kullanmadığınız yıllık ücretli izniniz varsa bu izin sürelerine ilişkin izin ücretinin ödenmesi gerekir.

Annenizin ve kardeşinizin aylık oranları değişmez

2013 Temmuz ayında babamı kaybettim. 4/a (SSK) emekli maaşı yüzde 50 annem, yüzde 25 kardeşim ve kalan yüzde 25 bana olacak şekilde paylaştırılmıştı. Halen öğrenciyim, ancak önümüzdeki aylarda 25 yaşımı dolduruyorum ve maaşım kesilecek, bunu biliyorum. Fakat bu kesintiden sonra annem yüzde 60, kardeşim yüzde 30 pay mı alacaklar, bunu öğrenmek istiyorum. Enes Gürses

Siz aylıktan çıktıktan sonra da annenizin ve kardeşinizin aylık oranları değişmez. Babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı sizin dediğiniz 60'a 30 oranları söz konusu olurdu. Ancak kardeşiniz de aylıktan çıktıktan sonra annenizin aylık oranı, sigortalı çalışmaması ve emekli olmaması halinde yüzde 75'e yükselir.