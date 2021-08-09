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Yapılandırma kapsamındaki isteğe bağlı prim borçları

2006 yılında isteğe bağlı sigortalı (Bağ-Kur) oldum. Bazı yıllarda ara ara prim ödeyemediğimden sigortalığım donduruldu. Dondurulan aylara ait primleri, 7326 sayılı Kanun kapsamında borçlanabilir miyim? Emine S.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümleri uyarınca, 2021 yılı Nisan ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 7326 sayılı Kanun'a göre yapılan/yapılacak olan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanun'un geçici 16. maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dâhil) ile topluluk sigortası primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında.

5510 sayılı Kanun'un 52. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor.

Bu bağlamda, geçmiş yıllarda isteğe bağlı sigorta primini ödememiş olduğunuz ayların tamamı için yapılandırma hükümlerinden yararlanmanız mümkün değil. Ancak, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmanız halinde 2020 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayına ait isteğe bağlı sigorta primlerini 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabilirsiniz.

Emeklilik statüsünü son 7 yıl belirler

1 Eylül 1960 doğumluyum. İlk defa 16 Aralık 2004 tarihinde tarım sigortalısı olup, 7 yıl 9 ay 21 gün (2811 gün) sigortalı idim. 1 Mart 2011'de ticari Bağ-Kur'lu oldum, 3 yıl 10 ay 25 gün (1405 gün) prim ödedim. 1 Eylül 2016'da 4/a'lı oldum, 9 Haziran 2021'e kadar 1201 gün çalıştım. Toplam 5416 günüm var. Tarım sigortasından emekli olabileceğim ifade edilince işi bıraktım, yaşlılık aylığı müracaatımı yaptım. Red cevabı gelmedi ama ilçemdeki SGK memuru daha önce söylediğinden 180 derece farklı bir ifadeyle emekli olamayacağımı şifahen bildirdi. Tabii beni sıkıntı bastı, hayal kırıklığına uğradım. Nerede yanlış yapıyoruz? Fikrinize ihtiyacım var. Emine Gökgün

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olacaklara, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi/hizmet süresi içinde fiili prim ödemesi/hizmet süresi fazla olan sigortalılık statüsünden, prim ödemelerinin/hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit prim günlerinden/hizmet sürelerinden sonuncu sigortalılık statüsünden, yine o (esas alınan) sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.

Paylaştığınız bilgilere göre son 2520 günlük prim ödemenizin çoğu (yarıdan fazlası) 4/b (Bağ-Kur) kapsamında. Bu durumda tarım sigortasından değil, 4/b statüsünden emekli olursunuz. 4/b statüsünden emeklilik için 5400 prim günü ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Her iki şartı da sağlamış olduğunuzdan, emekli olmaya hak kazanmış durumdasınız. Herhangi bir problem olmaz, 4/b statüsünden emekli aylığınız bağlanır.