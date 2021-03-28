Yıllık iznin kullandırılmaması

14 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. İşveren vekili yıllık izin vermiyor. On gün toplu izin vermedi hiç. 2005 sigorta girişim var. İşten ayrılsam tazminat almak için dava mı açmam gerekir? Adige Şahin

İşveren çalışanın hak kazandığı yıllık ücretli iznini, izin yönetmeliği hükümlerine uygun olarak kullandırmak zorunda olup, yönetmeliğe aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline idari para cezası verilir. Ayrıca çalışma şartlarına uyulmaması, çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir.

Bu bağlamda, talebinize rağmen yıllık ücretli izinlerinizin kullandırılmaması nedeniyle iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Ancak kıdem tazminatınızın ödenmemesi halinde önce arabulucuya başvurmanız, arabuluculuk görüşmelerinden sonuç alamamanız halinde iş mahkemesinde dava açmanız gerekir.

Vergi indirim hakkıyla erken emeklilik

İşe giriş tarihim 18 Eylül 1994. Prim günüm 7879. Uyku apnesi nedeniyle 18 Şubat 2020 tarihli, süresiz, yüzde 42 engelli raporum var. Bu rapor ile malulen değil normal bir şekilde emekli olabilir miyim, yoksa yaşımı mı beklemeliyim? Dündar Özcan

Malulen emeklilik için yüzde 60 oranında çalışma gücü kaybı gerekiyor. Mevcut engel oranınız ile zaten malulen emekli olamazsınız. Vergi indirim belgesi alırsanız, engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarına göre 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 prim günü şartlarını sağlamış olduğunuzdan, yaş şartı aranmaksızın istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.