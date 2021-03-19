Yurtdışında çalışanın emekli aylığı kesilir mi?

11 Şubat 2021 tarihli yazınızı okudum. 1965 doğumluyum ve 21 Temmuz 2021 tarihinde yurtdışı borçlanması olmadan emekliliği hak edeceğim. Bu tarihten sonra Almanya'da çalışmayı planlıyorum. Bu durumda, bu yazınıza göre Almanya'da çalıştığım sürece buradan emekli maaşı alamayacağım. Bu doğru mu? Eğer doğruysa buna karşı dava açıp kazanma ihtimali var mıdır? Cengiz Türeli

5510 sayılı SSGSS Kanunu'nda, ‘burası gerçekten önemli!' “1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden” yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği öngörülmüş olmakla birlikte, SGK'ya göre, kişi 1 Ekim 2008 tarihinden önce ilk defa sigortalı olsa da emekli aylığı Ekim 2008 öncesi ve sonrası prim günleri üzerinden hesaplanmış ise, yurtdışında çalışmaya başlaması halinde yaşlılık aylığı kesiliyor.

Sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008 tarihinden önce olsa da emekli aylığınız Ekim 2008 öncesi ve sonrası prim günleriniz üzerinden hesaplanacağından, yurtdışında çalışmaya başladığınızda Türkiye'deki emekli aylığınız kesilir. Yurtdışındaki çalışmanız sona erdiğinde, yazılı talepte bulunmanız üzerine, talep tarihini izleyen ödeme döneminden itibaren emekli aylığınız tekrar bağlanır.

Bilgim dahilinde bu konuda sonuçlanmış bir yargı kararı yok. Ancak genelge ile yasa hükmüne aykırı olarak belirlenen uygulamanın dava konusu yapılması halinde, SGK'nın aylığı kesme işleminin iptal edileceğini değerlendiriyorum.

İş değişikliği için işten ayrılan tazminat alabilir mi?

7 yıldır bir şirkette çalışıyorum. İş değişikliği yapmak istiyorum. Tazminatımı alabilir miyim? Murat Yolalan

Kıdem tazminatına hangi durumda hak kazanılacağı 1475 sayılı (eski) İş Kanununun 14. maddesinde sayılmış. Sayılanlar arasında iş değişikliği nedeniyle işten ayrılma yer almıyor. 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olmaksızın, iş değişikliği için işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki şartları sağlamışsanız, SGK'dan alacağınız “kıdem tazminatı alabilir” yazısını işvereninize ibraz ederek kendi isteğinizle işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

Kaç gün borçlanmalıyım?

İskoçya'da yaşıyorum (Birleşik Krallık). 1972 doğumluyum. İlk defa 1987'de sigorta primi ödedim. Türkiye'de toplam 1850 gün çalışmam var. Ne zaman emekli olabilirim? Borçlanma tam kaç gündür (5000 gün dediler)? Muzaffer Sönmez

Borçlanacağınız süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu durumda Türkiye'de, en az 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olmanız mümkün olabilir. Bunun için de 3550 gün borçlanmanız yeterli olur.