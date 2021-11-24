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İhtiyacımız: Cesur olmak

Ortalık toz duman.

“Erdoğan nefreti” yüzünden ülkemizi spekülatörlere teslim etmeyelim. Krizden akılla çıkabiliriz. Sakin kalıp “Erdoğan'dan çıkışı” tartışalım. Mesela:

Erdoğan'ın/Merkez Bankası'nın faiz indirme kararına muhalefet neden sert tepki gösterdi?

Erdoğan'ın “ak” dediğine “kara” deme ezberi dışında muhalefetin “farklı sözü yok” diye düşünüyor insan…

Muhalefet faiz artışından mı yana?

Ya da muhalefet, hangi ekonomik sistemi savunuyor? Krizin çıkış yolu olarak neyi öngörüyor? Hâlâ parasal faaliyetlerle “kağıt oynamak” mı?

Bu köşede Yanis Varoufakis hakkında yazdım:

İktisat profesörü. “Ekonominin kazalarına” hiç inanmıyor; “krizlerin, kapitalizmin sonucu” olduğunu söylüyor sürekli.

-“Genel olarak borç krizi değil, banka-finans krizi var; sorunu halka yüklemek için daima yalan söyleniyor.”

Yunan Solu'nun birleşik partisi Syriza, 2015'te hükümet olunca, Yanis Varoufakis Maliye Bakanı oldu.

Varoufakis, ekibine -yoksulluğun azaltılması, borçların silinmesi, hastalıkların kontrol altına alınması gibi konularda uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Jeffrey Sachs gibi iktisatçıları aldı. Neoliberalizme karşı bayrak açtılar. Fakat:

Kısa süre sonra kendisine hayran olan Syriza lideri Aleksis Çipras ile yollarını ayırdı. Çünkü:

Çipras, Merkel liderliğindeki küresel bankacılara krizden çıkış yolu olarak, “kemer sıkayım, 50 milyar Euro'luk özelleştirme yapayım, siz de borcu indirin” önerisinde bulundu.

Varoufakis farklı görüşteydi; “kemer sıkmam, özelleştirme yapmam, borcu indirin!” Bakanlığı beş ay sürdü.

“Küresel oligarşi ile beni seçen insanlar arasındaki büyük çatışmanın tam ortasında kaldım.” Halkın safını seçti.

AB bankalarının dediklerini yapan Syriza, sonraki seçimde büyük oy kaybederek iktidardan düştü.

Şuraya geleceğim:

SOL'A YIKTILAR

Varoufakis, ile aynı kuşaktan sayılırız; 1961 doğumlu.

Bizim kuşağın yetişmesinde büyük katkısı olan kitap var: Leo Huberman'ın yazdığı “Sosyalizmin Alfabesi”…

Varofakis'in de 24 dile çevrilen kitabı “Kızıma Ekonomi Sohbetleri”, Huberman'ın incecik eseri gibi ekonominin gerçek yapısını basit- akıcı sohbet havasında anlatıyor.

Ekonominin; “uzmanlara bırakılması gereken” bir bilim değil; siyasi ve sosyal güçlerin etkisinde, tüm insanlığın bugününü ve geleceğini etkileme gücüne sahip bir savaş alanı olduğunu belirtiyor.

“Kızımla kapitalizm hakkında konuşmayı sevdim. Sonuçta, hayatımıza egemen olan bu canavar ile yüzleşmediğimiz sürece, pek çok şey anlam ifade etmeyecek.”

Biz ise ülkemizde neoliberalizmden hiç bahsetmeden sürekli faizi- dövizi konuşuyoruz! Örneğin, bankacılık sektörünü konuşmadan faizi tartışmak halkı kandırmanın yolu…

Varoufakis diyor ki:

-“Bankacılar ne yapar? Çoğu insan bankacıların tasarruf eden insanlar ile, borç almak isteyenler arasında arabulucu sıfatıyla faaliyet gösterdiğine inanır… Eski zamanlarda bankacılık bu şekilde başlamış olsa bile, günümüz bankacılarını meşgul eden şey kesinlikle bu değildir… 1920'lerden itibaren bankacılık rayından çıktı… Bankacıların klavyede birkaç tuşa basarak para yaratmalarına izin veren sihirli güç, olanlarını bilsek bize dehşete düşürürdü…”

Yunanistan gibi ülkelerde ülkeyi uçuruma sürükleme pahasına küresel ve yerel bankaların yüksek faizle kredi dağıtma iştahları hep kabarık oldu! Biliyorlardı ki, devlet satar (özelleştirme yapar) ve halkın sırtına biner kendilerine borcunu öder!

Neoliberal finans ekonomisi Yunanistan'ı iflas ettirdi. Yükü sol'un üstüne yıktılar. Peki, Türkiye'de ne olacak?

KİMDEN YANASINIZ

Ülkemizde faiz indirimine karşı çıkan muhalefetin “yol haritası” ne? Bir çember içinde aynı tezleri farklı cümlelerle ifade ederek neoliberalizme sarılmak mı?

Zizek'in dediği gibi “Yanis Varoufakis gibi insanlar oldukça, hâlâ umut var.” Bizim Varoufakis'imiz var mı? Hâlâ mı Ali Babacan? Yazık.

Varofakis diyor ki:

-“Bir tarafta borç, ekonomik balonlar ve sürdürülemez büyüme, diğer tarafta ise, (fiyatların sürekli düşmesi) deflasyon ve durgunluk arasında iki taraftan da uzak, güvenli bir rota çizmek için zayıf da olsa bir umudumuz varsa, bu para arzını (değerini) kontrol etmektir. Ancak bu ve benzeri her türlü müdahale zorunlu olarak farklı insanları (özellikle de zengin ve mülk sahibi kesime karşı yoksul ve muhtaç kesimi) farklı etkileyeceğinden asla tarafsız olamaz.”

Evet:

Çoğu daim krizleri tetikleyen bankacılardan-finanstan mı yanasınız, yoksa yoksul halktan mı? Yanıtı için cesarete ve dürüstlüğe ihtiyacımız var…

Yoksa… Yine mi “Özal”, yine mi “kemer sıkma” aldatmacasını yaşayacağız?