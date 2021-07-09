250 milyon dolarlık çökmeye neden seyirci kalınıyor?..

Pazartesi akşamı, TELE1 TV'nin ilgiyle izlenen ANINDA MANŞET programında, Sedat Peker'in dile getirdiği “çökme” iddiaları nedeniyle haftalardır gündemden düşmeyen Paramount Otel konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'na şu soruyu yönelttim:

“Paramount Oteli'nin Bodrum'da inşa edildiği gerdanlık değerindeki arsa Bakanlığınıza ait. Burayı 49 yıllığına, yani ‘yap-işlet-devret' modeliyle iş insanı Atilla Uras'a ve onun kurduğu Ufuk Turizm A.Ş'ne kiralamışsınız. Ancak Uras hastalanıp şeker komasına girince, hisselerine, dolayısıyla otele çökmeler başlamış. Bu süreç öyle bir noktaya gelmiş ki, otel adeta kapanın elinde kalmış!..

Peki, bankalar 10-15 bin liralık senetlerin peşine düşerken, Bakanlık neden 250 milyon dolar değerinde olduğu öne sürülen otele çökmelere seyirci kalmış? Hangi gerekçeyle adeta bir noter gibi el değiştirmeleri onaylamış? Bunun bir açıklaması olmalı.

Zira yağmalanan yer devletin, yani halkın toprağı!..”

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Programdan sonra Orman Bakanlığı'ndan ve yetkili makam olan Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü'nden ses seda çıkmadı.

Ama merhum Atilla Uras'ın mirasçılarından kızı Yasemin Victoria Uras'ın, 2018 yılında Bakanlığa avukatı aracılığıyla yaptığı “çökme” ihbarının belgesi elime ulaştı.

13 Ağustos 2018 tarihli bu başvurunun “konu” başlıklı bölümünü birlikte okuyalım:

“Hileli bir şekilde (Ufuk Turizm A.Ş.) hisseleri üzerine geçiren, bunların bedelini ödemekten imtina ederek ortadan kaybolan Rusya vatandaşı Andrey Radyukevich'in Çek Cumhuriyeti'nde (Çekya) kurulan Finsolvent adlı sözde bir şirkete apar topar yapmış olduğu şaibeli ve muvazaalı (danışıklı) hisse devir işlemine Sayın Genel Müdürlüğünüzce onay ve/veya izin verilmemesi, hisse devrine izin verilmesine dair müracaatın reddi ile “üst (kullanım) hakkı” tesisine dair Ufuk Turizm A.Ş. tarafından yapılmış olan müracaatın da Sayın Genel Müdürlüğünüzce reddedilmesi talebimizden ibarettir…”

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Daha sonraki bölümlerde de özetle şunlar belirtiliyor:

“… Tüm bunlar, gerek hisseleri Atilla Uras'tan hileli bir işlemle kağıt üzerinde devralan ve halihazırda devir bedelini de ödememiş olan Andrey Radyukevich'in, gerekse daha 5 ay geçmeden hisselerini apar topar devrettiği Çek Cumhuriyeti'nde mukim Finsolvent adlı 3 bin TL sermayeli şirketin göstermelik olduğunu, perde arkasında başka kişilerin bulunduğunu, diğer bir ifadeyle hem Andrey Radyukevich'in, hem de Finsolvent'in SAMAN ADAMLAR olduğunu açıkça göstermektedir…”

Daha ne desinler!..

“Hem senin, hem de 49 yıllığına bizim olan malımıza çöktüler, bunları yaparken de paravan kişi ve kuruluşları kullandılar, yetiş!..” diyorlar.

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Çökenlerin kimler olduğunu, çökme zincirinin halkalarının Andrey Radyukevich'le başlayıp, Turan Avcı, Cihan Ekşioğlu ve Sezgin Baran Korkmaz'la devam ettiğini, bir ara devreye Rus oligarkların kara para aklayıcılarının girdiğini ve son halkanın da Singapur'daki bir off shore şirketle eklendiğini haftalardır dile getirilen iddialardan biliyoruz.

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İhbar ve uyarı dilekçesinde değeri 400 milyon dolar olarak gösterilen otel çökenlerce, halen Lüksemburg ve İsviçre'de (Montreaux) adeta yangından mal kaçırırcasına 250 milyon dolara pazarlanıyor!..

Millet adına toprağın sahibi olan Orman Bakanlığı, Atilla Uras'ın vefatından sonra verdiği devir izinlerini iptal etmek için, acaba daha kimlerin, yüzlerce milyon dolarlık bu zenginliğe çökmesini bekliyor?..