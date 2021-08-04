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Bir büyükşehir belediye başkanının yangınla savaşı!..

Antalya'nın sevilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19'u en ağır geçiren yurttaşlarımızdan biri. Böcek, aylarca ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip geldikten sonra sağlığına kavuştu ve yeniden işinin başına döndüğünde, sanki hiç hastalanmamış gibi, hatta eskiye oranla daha hızlı bir tempoda çalışmaya başladı.

Manavgat'taki büyük yangın felaketinde de gece gündüz demeden insanüstü bir mücadele sergiledi.

İşte Başkan Böcek'in günlerdir sürüp giden yangınla savaş günlüğünden özel notlar:

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“Bugün (Dün), 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de Manavgat'ın 4 ayrı noktasında başlayan yangınların 7. günündeyiz. Ekiplerin kendilerini feda edercesine sürdürdükleri tüm özverili çalışmalara rağmen, sürekli yön değiştiren sert rüzgarın etkisiyle söndürme gayretleri güçlükle devam ediyor. Yangının birçok bölgede karadan müdahale yapılamayacak kadar sarp ve kayalık alanlarda çıkması nedeniyle, kesintisiz uçak ve helikopter desteği gerekiyor. Bölgemizdeki yangında 2'si orman işçisi olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybetmesi, hepimizi tarifsiz acılar içinde bıraktı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak benim koordinasyonumda, Manavgat'ta Afet Yönetim Merkezi kurduk. Yangının ilk gününden itibaren Manavgat Belediyesi başta olmak üzere yardıma gelen diğer il ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir çalışma yürüttük. Size biraz ayrıntı vereyim: Büyükşehir Belediyemiz, felaketin başlangıcından bu yana 743 araç ve 2222 personelle, Manavgat başta olmak üzere Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa'da gece gündüz demeden canla başla yangını söndürmek ve yaraları sarmak için uğraşıyor.

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Yangın söndürme çalışmalarına katılmak için İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Düzce, Muğla, Yalova, Kütahya, Mersin, Kocaeli, Konya, Denizli ve Burdur'dan gelen 117 araçla 358 görevliye ilaveten, Türkiye'nin genelinden ulaşan araç ve personel de çalışmalara unutulmaz destekler veriyorlar. Bu ekiplerin tüm ihtiyaçları da yine Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanıyor.

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Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin her türlü takdirin üstündeki gayretlerine katkı sağlamak ve yangını durdurabilmek için, neredeyse canlarımızı feda edercesine sergilediğimiz mücadele 7. günde hiç hız kesmeden devam ediyor.

Manavgat yangınında 45 bin 700 dekar tarım alanı zarar gördü. Ormanlarda ve yerleşim alanlarında binlerce canlı telef oldu. Canlarını kaybeden sahipli küçük ve büyükbaş hayvanların gömülme işlemlerine hemen başlandı. Gömülme işlemleri gözyaşlarımız arasında devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz koku ve hastalık oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışmaları da yapıyor. Veterinerlerimiz de yaralı hayvanların tedavi ve bakımlarını üstleniyor.

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Bölgede yaşayanlar ağırlıklı olarak geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor.

Büyükşehir Belediyemizin ekipleri 1245 küçükbaş, 112 büyükbaş hayvana bir zarar gelmeden tahliyelerini başarıyla gerçekleştirdi. Hayvanlar güvenli alanlara nakledildikleri gibi, bakımlarını da üstlendik. Bu amaçla Çeltikçi Mahallesi'nde yem-saman dağıtım noktası kurduk. Şu ana kadar 1063 çiftçiye yem ve saman yardımı yaptık.

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Yangınlarda Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Alanya ve İbradı'da 69 mahalle etkilendi. Bu süreçte 35 mahalle tamamen, Manavgat'ta ise 15 mahalle kısmen tahliye edildi. Manavgat'ta yangının ardından en önemli sorun, enerji kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememesi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz demeden çalışarak özverili bir çalışma sergileyip, 87 jeneratör desteğiyle 106 mahallede yaşanan su kesintisini 2'ye düşürdü. Ekiplerimiz ayrıca arazözlerle vatandaşlara su dağıttı.

Bir yandan bu uğraşlar sürerken, öte yandan da yangında zarar gören alt yapıyı onarma çalışmalarına hız verildi.

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Sosyal yardımlara gelince…

Yardım gönderebilmek için tüm ülke adeta yarıştı. Oluşturulan yardım noktalarına akın eden yurttaşlarımız, bölgenin mağdur insanlarına ulaştırılmak üzere su, gıda çeşitleri, giysiler, temizlik-hijyen ürünleri ve ilaç gibi acil ihtiyaç malzemelerini getirdi. Büyükşehir ekipleri de mahalleleri dolaşarak, kapıları çalarak, yardımların yangından zarar gören hemşerilerimize özenle ulaştırılmasını sağladı. Bu bağlamda şimdilik 70 mahalleden 102 bin 306 kişiye yardım iletildi. Bu konudaki çabalarımız da kesintisiz sürüyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 aşevi 6 günde, 2 öğün olmak üzere 43 bin 200 kişiye yemek çıkardı. Yangından zarar gören vatandaşlarla birlikte görevlilere yemek dağıtımımız devam ediyor.

Ekiplerimiz bir yandan söndürme ve soğutma çalışmalarına katkı sağlarken, diğer yandan da yaraları sarmaya çalışıyor. Muhtarlarla ve mağdur vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Neye ihtiyaçları varsa hemen o bölgeye yönlendirme yapılıyor ve talepler gecikmeden karşılanmaya çalışılıyor.

Sosyal hizmet uzmanları sahada vatandaşlara ve çocuklara psiko-sosyal destek vererek, yaşadıkları büyük travmanın atlatılmasına katkı sağlıyor…”

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Bundan sonrasını ise yakın çevresinden edindiğim bilgilerle yazıyorum:

Başkan Böcek, Covid-19'u çok ağır geçirdiği için doktorları yangın mahalline gitmemesi ve duman solumaması gerektiğini söylemişler. Ancak o “Beni seçenler ölüm kalım savaşı verirken ben makamımda oturamam. Ucunda ölüm de olsa, onların imdadına koşarım. Bir belediye başkanı, vatandaşın nikah gibi mutlu günlerinde olduğu gibi, felaket anlarında da yanlarında bulunmalı” demiş ve ilk günden itibaren günün büyük çoğunluğunu yanan bölgelerde geçirmiş. Özel kalemindekiler geride kalan 7 gün boyunca, giysilerini eve uğramadan genellikle makamında değiştirdiğini ve gecelik uykusunun 3-4 saati geçmediğini söylüyorlar. Açlığını da ayaküstü atıştırmalarla geçirdiğini, çoğu kez yemek yemeyi bile unuttuğunu belirtiyorlar.

Çevresini en etkileyen olay ise, evini ve hayvanlarını kaybeden yaşlı bir çift gözyaşı dökerken, onlarla birlikte hüngür hüngür ağlaması olmuş!..

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Belediye başkanlığı, manevi hazzı büyük, yüce bir görevdir.

Can pazarından henüz kurtulduğu halde, yangın felaketinde yeniden canını ortaya atan başkan Böcek'in yaptığı gibi…