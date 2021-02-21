Muhteşem hayat dersi!..

Akatlar'da yürüyordum; kadın beni tanıdı ve selamlaştıktan sonra, sorusunu sordu: “Oğlum dersleri tamamen bıraktı; ne söylesem hiç fayda etmiyor. Ya arkadaşlarıyla buluşuyor, ya telefonda mesajlaşıyor ya da bilgisayarın başında oyun oynuyor. Ne yapacağımı şaşırdım, Hocam ne yapalım?”

“Sohbet ediyor musunuz?”

-Valla, konuşuyorum, ama hiçbir faydası yok!

“Kaç yaşında?”

-On yedi yaşında.

“Mesela ne diyorsunuz?”

-Sınavların yaklaştığını söylüyorum; derslerine çalışması gerektiğini söylüyorum; böyle giderse sınıfta kalacağını, arkadaşlarından geri kalacağını, ileride çok pişman olacağını, ama o zamanda duyulan pişmanlığın işe yaramayacağını anlatıyorum.

“Yani siz konuşup, nasihat ediyorsunuz.”

-Evet.

“Ama, onunla sohbet etmiyorsunuz.”

-Valla bilmem; biz bildiğimiz kadarıyla elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz.

“Doğru, bildiğiniz kadarıyla elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Ama konuşmak, nasihat etmek, sohbet etmek değildir. Siz sohbet etmesini bilmiyorsunuz.”

Kadın haklı olarak “Neden bahsediyorsunuz?” diyen bir yüz ifadesiyle bana baktı.

★★★

İçim burkuldu. Anne acı çekiyordu ve çocuğuna yardım etmek istiyordu, ama kendini çaresiz hissediyordu.

Öğrencileri ve ana babaları birlikte çağırdım. Danışmalığını yaptığım okulun küçük tiyatro salonunda buluştuk, öğrencilerle birlikte ana babalar da oturdu.

Ufacık sahneye çıktım, bir sandalye attım oturdum, yanı başıma bir boş sandalye koydum.

“Buradaki öğrencilerden kim benimle sohbet etmek istiyor?” diye sordum. Kalkan ellerden birini gelişigüzel seçtim. Selim adıyla anacağım bir öğrenci yanımdaki sandalyeye geldi oturdu.

★★★

“Adın ne?”

-Selim.

“Kaç yaşındasın?”

-On iki.

“Bugün ayın kaçı?”

-24 Aralık 2008. (Gerçek tarihtir; bu uygulamayı o gün yaptım.)

“Selim, gözünü kapa, beni iyi dinle. Gözünü açtığın zaman aradan yirmi yıl geçmiş olacak. 24 Aralık 2028 tarihinde gözünü açmış olacaksın. Tamam mı?”

Anladığını belirtmek için başını salladı.

“Lütfen gözünü aç.”

Selim, gözünü açtı.

“Bugünün tarihini söyler misin?”

-24 Aralık 2028.

“Kaç yaşındasın?”

-Otuz iki.

“Ne iş yapıyorsun?”

-İç mimarım.

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Göz ucuyla anneye babaya bakıyorum; yüzlerinde hayret belirten hafif bir tebessümü var. Belli ki, onlar da Selim'in söylediklerini benimle birlikte ilk defa duyuyorlar.

“Nerede çalışıyorsun?”

-New York, Manhattan'da.

Anne, babanın yüzünde saklayamadıkları büyük bir şaşkınlık ifadesi.

“Çalıştığın yere beni götürür müsün?”

-Ofisim, Manhattan'da 86 katlı bir binanın 42. katında.

Hayalen o binaya yürüdük, asansöre bindik, 42. katta indik.

★★★

“Burası home office” dedi.

İçeri girdikten sonra açıkladı:

-Dubleks daire: aşağıda salon ve mutfak var. Yukarda yatak odası ve ofis odam.

“Selim, salonda neler var?”

-Salonda masa var, koltuklar var, sandalyeler var; komodin var, sehpalar var.

“Duvarlarda ne var?”

-Resimler var, fotoğraflar. Ailemin fotoğrafı da var.

“Ailenin fotoğrafına bakınca neler görüyorsun? Beraber bakabilir miyiz?”

-Annem var, babam var. Ailece çektirdiğimiz bir fotoğraf. Abim var, ablam var, ben varım…

“Selim, bu fotoğrafa baktığında, içinde ‘keşke!' duygusu beliriyor mu? İçindeki herhangi bir ‘keşke'nin sesini duyuyor musun?”

Hiç beklemeden “Evet” dedi.

“Haydi, anlat bize” dedim.

-Ben, babamla birlikte futbol maçına gitmeyi çok istedim. Bir de hafta sonları onunla top oynamak, kırlara gitmek istedim. Güreşmek istedim. Ama babam çok yoğundu; çalışmak zorundaydı, olmadı, zaman bulamadı. Ne yapalım, böyle oldu.

Babaya baktım; gözlerinin yaşını tutmaya çalışıyor, ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu.

Selim'e teşekkür ettim. Ve sordum:

“Selim, bu konuşmamızda, sana büyüklük tasladığımı, sana nasihat etmeye çalıştığımı hissettin mi?”

-Hayır!

“Olanla ilgili olarak mı konuştuk, olması gereken üzerine mi?”

-Olanla ilgili olarak konuştuk.

“Selim, seninle yeniden böyle sohbet etmek istesem, benimle konuşmak ister misin? Konuşmamızdan zevk aldın mı?”

-Yeniden konuşmak isterim; sohbetimizden zevk aldım.

★★★

Sohbet özel türden bir konuşma, kendine özgü özellikleri olan bir söyleşidir.

Sohbet içinde olan iki insan o an için güç, onur ve değer yönünden eşittir ve olanı paylaşırlar; olması gereken üzerinde konuşmazlar.

Korku kültürünün olduğu yerde sohbete izin verilmez.

Türkiye'nin aydınlık geleceğinde ana babaların çocuklarıyla sohbet içinde olmasını diliyorum…

★★★

Okuduğunuz muhteşem hayat dersini aktaran, değerli eğitimci, psikolog, bilge Doğan Cüceloğlu'nu ne yazık ki salı günü kaybettik.

Rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun.