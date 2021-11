PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milas’ta zeytin hasadı şenliği

Sevgili okuyucularım bu hafta ekranlarda bolca ekonomi konuşuldu. Geçtiğimiz perşembe saat 14.00'te Merkez Bankası'nın 100 baz faiz indiriminden kaynaklanarak dövizin Türk TL'si karşısında yüzde 10 değer kazanması hepimizi gerçekten derinden üzdü. İstihdamın artması için yüksek faizin durdurulması şüphesiz ne kadar doğru ise bir taraftan da dövizin sürekli TL karşısında değer kazanması çok düşündürücü. Gezi ekranı köşemizde bu hafta çekimler için gittiğimiz, Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Trilye Mahallesi'ni konuk ediyoruz. Trilye'de, eski dönem Trilye Belediye Başkanı Hüseyin Kara ile derin bir sohbet gerçekleştirdik. Trilye sahilinde esen rüzgar Hüseyin başkanın tok sesinin ara sıra duyulmamasına neden olsa bile kulağımı iyice dayamış nostajik bir hikaye dinliyordum. Yunanistan ile dostluk köprüsünü ilk pekiştiren başkanlarından biridir Hüseyin Kara… Geçmiş dönem attığı barış dostluk sevgi projeleri hala Yunanistan adalarında konuşulması ayrı bir mutluluk hikayesidir. Trilye'de oğlu Murat Kara'nın işlettiği restoranın tüm duvarlarında asılan Yunanistan bürokratları ile yapılan dostluk projelerinin, nostaljik resimleri Kara Ailesi'nin gurur Kaynağı olmuştur. Yaşam tarlamızda, erdemli bir duruşu görmenin mutluluğu ile ayrılırken, Hüseyin Kara gibi insanların bacasız sanayi yani turizme ne kadar ivme kazandırdıkları aşikar. Trilye'nin mistik yapısı tarihi duruşu her zaman gelen yerli ve yabancı turizmin dikkatini çekmiştir. Murat Saygı yönetiminde Kanal D bu yıl kanallar arasındaki reyting listesinde zirveye ortak oldu. Pazar akşamları yayınlanan Yargı dizisinin senaryosu çok akıcı olmakla beraber başrollerde oynayan karakterlerin üstün performansları diziye başarı katıyor. Saygı yönetimi son 3 yıldır, Sadakatsiz, Camdaki Kız ve Yargı ile büyük başarı sağladı. Cuma akşamları totalde birinci olan Arka Sokakları da bu üç iyi reyting yapan dizinin yanına koyduğumuzda, kanalın büyük başarısı ortaya çıkıyor. Son olarak Milas'ta gerçeklesen 7.Milas Zeytin Hasat şenliğindeydik. Milas Kaymakamlığı himayesinde “Tadında Milas Var” sloganıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer'in açılış konuşmalarını yaptı. 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde standların gezilmesinin ardından büyük bir serüveninin başlangıcı olan hasat zamanına geçildi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyleşisi, Sınır Tanımayan Şefler ve Süreyya Üzmez'in kaliteli zeytinyağı tanıma atölye çalışmasının ardından ünlü sunucu benim de kankam Mesut Yar'ın sunumu ve konuşması çok başarılıydı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Zeytinin ve zeytinyağının öncü başkentlerinden Milas'ta zeytin sadece adının özelliklerini taşımıyor. Aynı zamanda inancın, emeğin, ekmeğin, iklimin, suyun, geçmişin ve geleceğin de bilgeliğine rotasını veriyor. İlk ekimden ilk sıkıma; yani hasat tarihinin tüm evreleri boyunca insanla, kadim kültürlerin inançlarıyla, mutlulukla ve sabırla aynı özü paylaşan zeytin, bugün soframızda ister meyve, isterse yağ olarak konduğu andan itibaren bizi binlerce yılın zaman tüneline sokuyor, her aşamasında başka bir lezzetini keşfettiğimiz bu eski dostumuz geleceğimizin, ortak kültür ve biricik ülkemizin de içinde olduğu bir orman gibi bizden sonraki kuşaklara da ata lezzetinin rehberi olmaya devam edecek” dedi. Şenlik, organizasyon sektörünün ünlü ismi Ferda Yar'ın moderatörlüğünde mükemmel geçti. Sevgi ile kalın…