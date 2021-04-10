Vakalar rekor derecede arttı

Sevgili okuyucularım, ülkemizde 11 Mart 2020'de başlayan pandemi felaketi perşembe akşamı açıklanan rakamlara göre 56 bin sınırına dayanarak rekor bir artış oldu. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bugünlerde sakin ve bilinçli olmamız olmamız gerekiyor. Ekranlarda sık sık konuya uzman olan profesörlerin ve uzmanların anlatımını dinliyor ve izliyoruz. Tedbiri ve pandemi kurallarını sıkça dile getiriyorlar. Eğer konuya hakim uzmanları dinlemezsek, bu virüs belası ile daha çok uzun yıllar uğraşmak zorunda kalırız. On bir ayın sultanı mübarek ramazan günleri salı günü başlıyor. Ekranlarda iftar ve sahur programları her ramazan olduğu gibi yine sıklıkla olacak. Program yorumcularının doğru örnek sunumları beni huzur ve manevi yönden çok rahatlatıyor. Bereket ayında bu programların bizlere sağladığı ruhen mutluluk ile pandemi dönemini sabır ve metanetle atlatacağımızı biliyorum. Rotamızı spor ekranına çevirecek olursak ilginç ve sürpriz sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Kasımpaşa önünde 3 puan kaybeden Beşiktaş, Alanya karsısında aldığı 3 gollü 3 puan ile siyah beyazlı taraftarların yüreğine su serpti. Fenerbahçe de berabere kalıp 2 puan kaybedince Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı tekrar açılmış oldu. Sergen Yalçın'ın teknik patronluğundaki Besiktaş şampiyon olacak gibi duruyor. Bu azme siyah beyazlı camia ve taraftarlarda fazlası ile inanmış dudumdalar. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yarışında daha bilinçli futbol oynayan ve sahada savaşan bir Beşiktaş izlerken, ciddi bir şekilde Kasımpaşa – Beşiktaş maçında hakem hatası gördük. 18 çizgisinin dışında olan faulü içeri penaltı diye taşıyan ve Sergen Yalçın'ın hakem hakkında baştan görüş bildirmesi maça damga koyan önemli bir mevzuydu. Halil Umut'un yanlış verdiği karara Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun yetişmesi maçın ilginç notlarındandı. Ersin Beşiktaş kalesinde hem fiziği hem de başarı grafiği ile alkış alıyor. Hakem Halil Umut ise yine geleceğe dair başarı çizgisinde umut vermedi. Siyah beyazlı takım spor ekranında bu yıl en çok konuşulan takım hüviyetinde. Salgının bu zorlu günlerinden az stresli birbirimizi kucaklayıcı düşüncelerle sevgi ile kalalım…