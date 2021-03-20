Yusuf Yetişgin ile ‘Can Suyu’

Sevgili okuyucularım,

2015 yılında Yusuf Yetişgin Tarihi Yarımada'da faaliyet gösteren 22 oda ve derneği tek çatı altına toplanmasına ve Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği (TAYGİAD) kuruluşuna öncülük ederek, bölgede yaklaşık 40 bin esnafı temsil eden çok güçlü bir sivil toplum örgütü haline getirmiştir. Tarihi Yarımada Otelciler Platformu, Nuru Osmaniye, Tahtakale, Sirkeci, Sultanahmet, Hocapaşa, Mahmutpaşa, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı Esnafları, İstanbul Kuyumcular Odası, Kumkapı Balıkçıları Derneği ve Kamuder'in aralarında bulunduğu 22 dernek TAYGİAD'ın kuruluşunda yer almıştır. Tarihi Yarımada'nın çevre sorunlarına çözüm üretmekten, kültürel bilincin oluşturulmasına kadar birçok sosyal konuyu hedef edinmektedir. Bugün de Covid-19 salgınında ekonomik sıkıntının en çok hissedildiği bölgede bölge sivil toplum örgütleri ve esnaflarla el ele ‘Esnafa Can Suyu' projesini başlatmış bulundular. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren Tarihi Yarımada esnafına destek olmak amacıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın himayelerinde, Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişgin'in önderliğinde birçok ünlü ismin katılımı ile “Esnafa Can Suyu” projesinin tanıtımı bugün Eminönü Meydanı'nda gerçekleşiyor. 20 Mart – 20 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek proje kapsamında, Kapalıçarşı, Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı esnaflarının da aralarında bulunduğu kırk binden fazla firma giyimden, zücaciyeye, kuyumdan gıdaya, oyuncağa kadar birçok ürün ve hizmette %70'e varan indirim uygulayacak… Biz de esnafa bu büyük desteği canı yürekten destekliyoruz. Ekranlarda şık sık rast geldiğimiz, Yusuf Yetişgin başkanı kutluyoruz. Spor ekranında ise Beşiktaş, çok başarılı şekilde yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 yıl sonra finale kalan Beşiktaş'ı ve gerçekten Kartal'a geldiği günden bu yana çok şey katan teknik direktör Sergen Yalçın'ı büyük kaptanı kutluyoruz. Sevgi ile kalın.