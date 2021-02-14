Ve, tarım ithalatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

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“Biz bize yeteriz” dediler.

“Kendi kendine yeten Türkiye”yi bu hale getirdiler.

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Sadece 30 yıl önce dünyadaki tüm mercimek üretiminin yüzde 40'ını tek başına Türkiye yapıyordu, dünyadaki tüm mercimek ihracatının yüzde 70'ini tek başına Türkiye gerçekleştiriyordu.

Kanada'da mesela, mercimek yoktu.

Üniversiteleriyle beraber “mahsül üretim merkezi” kurdular, Türkiye'den mercimek örneği aldılar.

Bugün, mercimek ithal ediyoruz.

Üstelik, mercimek ithalatının yüzde 80'ini Kanada'dan yapıyoruz.

Mercimekte Kanada'ya bağımlı hale geldik.

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Sırf bu örnek bile “mercimek kadar beyin olmadığı”nın kanıtıdır!

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Buğday bütün dünyaya Anadolu'dan yayıldı, anavatanı Anadolu.

Tee 12 bin yıl önce Göbeklitepe'de buğday tarımı yapılıyordu.

Bugün, bütün dünyada en çok buğday ithal eden üçüncü ülkeyiz.

Konya buğday ambarıydı… Konya Ovası'nın 60'ta 1'i kadar toprağa sahip olan kıç kadar Lüksemburg'tan bile buğday ithal ediyoruz.

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Elalem uzayda patates yetiştiriyor, biz ithal ediyoruz.

Patates yetiştirmek için mi gideceğiz uzaya?

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“Sebzeyi meyveyi mevsiminde yersek, tarım ürünlerinde ithalata gerek kalmaz” diye akıl verenler var…

Niye saman ithal ediyoruz peki?

Mevsiminde yemediğimiz için mi?

Dana kıymayı yanlış mevsimde yediğimiz için mi Uruguay'dan inek getiriyoruz?

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Memleketi bademler yönetiyor.

Yediğimiz her 5 bademden 4'ü ithal.

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Tavuk, soya yemiyle besleniyor, soya ithal…

Hâlâ deniyor ki, yumurta niye bu kadar pahalandı?

Tavukçuluk sektörü yılda 5 milyar dolar ciro yapıyor diye gurur duyuyoruz, sırf soya ithalatına yılda 12 milyar dolar ödüyoruz!

Soya üretimini arttırmadan tavukçuluk sektörünü büyütürsen, tavukçuluk sektörü kaçınılmaz olarak batmaz mı? Sektörün devleri neden şakır şakır konkordato ilan ediyor sanıyorsun?

İthal edilen soyayı gemileriyle taşıyan armatörlere ucuz mazot veriliyor, soyayı üretecek olan çiftçiye niye ucuz mazot verilmiyor?

Türkiye Cumhuriyeti soya'nın ne kadar stratejik bir ürün olduğunu taa 1930'da farketmişti, Karadeniz'de ekimine başlanmıştı, hatta Sümerbank bünyesinde soya yağı fabrikası bile kurulmuştu.

Ne yaptık o Sümerbank'ı?

Memleketi soya soya, soya üretilebilir mi?

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Ayçiçeği yağı ithalatında dünya şampiyonuyuz.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin toplamından daha fazla ayçiçeği yağı ithal ediyoruz.

Pandemiden önce tonunu 800 dolara ithal ediyorduk, şimdi 1200 dolara ithal ediyoruz.

Hâlâ deniyor ki, ayçiçeği yağı niye bu kadar zamlandı?

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Bütün dünyada en fazla ayvayı biz üretiyoruz.

Ama, ayvada dünya ihracat şampiyonu kim biliyor musunuz?

Hiç ayva üretimi olmayan Hollanda!

Adamlarda neredeyse ayva ağacı bile yok!

Bizim gibi ayva üreticisi olan ülkelerden ayvayı alıyorlar, ambalajlayıp, süsleyip, kendi ürünleriymiş gibi ihraç ediyorlar.

Biz ayvanın kilosunu 90 cent'ten ihraç ediyoruz, bizden ithal ettikleri ayvanın kilosunu 1 dolar 19 cent'e ihraç ediyorlar!

Hani “ayvayı yedik” diye deyimimiz var ya…

İşte tam olarak budur.

Biz üretiyoruz, Hollanda yediriyor!

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Dünyada her 4 fındıktan 3'ünü biz üretiyoruz.

Dünyada fındık fiyatını, fındık ağacı bile olmayan Almanya belirliyor.

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Kültepe Höyüğü'ndeki çivi yazılı tabletlerde “soğan ihracatı” üzerine yazışmalar var, dört bin yıldır bu topraklardan yurtdışına soğan ihraç ediliyor… Tarihte ilk kez geçen yıl soğan ithal ettik.

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“Soğanın cücüğü kadar akıl olmadığı”nın kanıtıdır bu!