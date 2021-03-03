Haddini Bildiren Adam

Adam yokluğu yaşanan memleketimizde, bu vahim eksiğimizi Yeşilçam kapatıyor… Halk kahramanı sanatçılarımız sayesinde birbirinden güzel adamlarımız var.

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Gölgedeki Adam

Ayhan Işık, Selma Güneri, Süleyman Turan… Kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ayhan, hafızasını kaybeder, hastaneden kaçar, hayatta kalabilmesinin tek yolu hafızasını geri kazanmaktır, geçmişini keşfettikçe kendisini uluslararası ilişkiler ağının içinde bulur, sığındığı evdeki kadınla aralarında imkansız bir aşk başlar.

Tehlikeli Adam

Yılmaz Güney, Cahit Irgat, Seher Şeniz… Bir sapığın iftirası üzerine cinayetle suçlanan Yılmaz, hapse atılır, avukatının önerisiyle akli dengesi bozuk numarası yapar, akıl hastanesine yatırılır, oradan kaçar, kendisini temize çıkarmaya çalışırken üstüne bir cinayet daha yıkılır, neticede hem sapığı suç üstü yakalatır, hem aklanır.

Hedefte Beş Adam

İzzet Günay, Piraye Uzun, Süha Doğan… Başına buyruk tavırları yüzünden görevden alınmış bir polis memuru olan İzzet, çok zengin bir fabrikatörün yanında çalışmaya başlar, fabrikatör ve ailesi öldürülür, kasadaki mücevherleri çalınır, soyguncular tarafından yaralanan İzzet, bu kötülüğü yapan çetenin peşine düşer.

Kasırga Adam

Fikret Hakan, Suzan Avcı, Atilla Ergün… Yabancı ülke casusları, yeni icat edilen bombanın peşine düşer, karanlık işlere tövbe edip kenara çekilmiş bir kabadayı olan Fikret, casuslar tarafından öldürülen arkadaşının intikamını almak için silahını beline takar, geri döner.

Dünyayı Kurtaran Adam

Cüneyt Arkın, Hüseyin Peyda, Necla Fide… Türk astronotların uzay aracı, bilinmeyen bir gücün etkisine girerek, bilinmeyen bir gezegene düşer, bu esrarengiz gezegende dünyayı bekleyen korkunç tehlikeyi öğrenirler ve düşman uzaylılara karşı amansız bir mücadele verirler.

Köşeyi Dönen Adam

Kemal Sunal, Meral Orhonsay, Ali Şen, Sami Hazinses… Gariban Kemal'e ABD'deki amcasından büyük miras kaldığı ortaya çıkar, mahallede günün adamı olur, herkes yalakalığa başlar, o güne kadar sevdiği kızla evlenmesine izin verilmezken, kayınpeder koşa koşa gelir, oğlumm diye sarılır, bir süre sonra ABD'den devasa sandık içinde miras gelir, içinden çıka çıka eşek çıkar, meğer miras eşektir, herkes Kemal'e yeniden sırt çevirir, suratına bile bakmazlar, Kemal de onlara hayatlarının oyununu oynayarak, eğlenir.

Yüz Numaralı Adam

Son Adam

Sert Adam

Kızgın Adam

Yıkılmayan Adam

Paketteki Adam

Sayısız adam'lık örneği var…

Yarınsız Adam

Kadir İnanır, Perihan Savaş, Şemsi İnkaya… Adli kontrol altında tutulan ve bir sahil kasabasında balıkçılık yapan Kadir, hergün karakola gidip imza vermek zorundadır, bir gün pavyonda konsomatris olarak çalışan bir kadınla tanışır, aşık olurlar, Kadir sevdiği kadını pavyondan kurtarmak ister, evlenmişler gibi sahil kasabasına getirir, ama işler umdukları gibi gitmez, bir taraftan pavyon sahibi kasabayı basar, kadını zorla götürmek ister, bir taraftan Kadir'in kanlıları intikam almak için kasabaya gelir, iki sevgili bu badireden çıkabilmek için birbirlerinden güç bulur.

Beş Parasız Adam

İlyas Salman, Adile Naşit, Ali Poyrazoğlu, Kadir Savun… Beşik kertmesiyle evlenebilmek için başlık parası biriktirmeye çalışan İlyas, İstanbul'a gelir, seyyar kebapçılık yapmaya başlar, hırsız, tombalacı, arabesk şarkıcısı ve tamirci, dört arkadaşı vardır, arkadaşlarının desteğiyle tam başlık parasını denkleştirdiği sırada küçük bir çocuğun ameliyatı için paraya ihtiyaç olduğunu öğrenirler, başlık parasını ameliyata verir, yine beş parasız kalır, ama bu yaptığı insanlık elbette ona büyük bir armağan olarak dönecektir.

Issız Adam

Cemal Hünal, Melis Birkan… Restoran sahibi Cemal, michelin seviyesinde aşçıdır, işinde çok başarılıdır ama özel hayatını bir türlü düzene sokamamıştır, habire farklı kadınlarla takılır, mutsuzdur, çocuk kostümleri tasarlayan bir kızla tanışır, çarpılır, derin bir aşk yaşarlar ama, Cemal'in çelişkileri aşkı eziyete dönüştürür, Ayla Dikmen'in Anlamazdın şarkısı eşliğinde, ağlamaktan perişan olunur.

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Haddini Bildiren Adam

Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Erol Taş… İnsanların birbiriyle iyi geçindiği, mutlu mutlu yaşadığı huzurlu bir mahalleye Erol Taş gelir, herkese racon keser, bağırır, fırçalar, tehdit eder, mahalle sakinleri fena tırsar, korkudan gıklarını bile çıkarmazlar, hatta, Erol Taş'a şirin görünmek için yalakalık yaparlar, her gördüklerinde alkışlarlar, her söylediği kesin doğru kabul edilen Erol Taş havalı havalı dolaşırken, mahallenin delikanlıları Müjdat'la Metin çıkagelir, mahallenin kahramanıdırlar, Erol Taş'tan yaşça büyüktürler, karizma olarak daha da büyüktürler, Erol Taş'a ağabey nasihatı verirler, Metin “bu yaptığın yanlış, kendine biraz çekidüzen ver” der, Müjdat ise “haddini bil” der, vay sen misin bunları diyen, Erol Taş çok sinirlenir, “kahraman müsvetteleri” der, Erol Taş'a bağlı olarak çalışan mahalle karakolundan koşa koşa gelirler, Müjdat'la Metin'i evlerinde gözaltına alırlar, sanık olarak mahkemeye çıkarırlar, 4.5'ar yıl hapisleri istenir, bu büyük ayıba rağmen, mahallenin korkudan gene gıkı çıkmaz, aman Erol Taş kızmasın diye, aman Erol Taş'ın gözüne görünmeyelim diye masanın altına saklanırlar, ama Müjdat'la Metin dimdik durur, eğilmezler, bükülmezler, ciddi sağlık sorunları yaşamalarına rağmen, bir milim bile geri adım atmazlar, işte tam o sırada mahallenin bir başka delikanlısı Celal (Ülgen) çıkagelir, gözünü budaktan sakınmayan altı okka avukattır, kanun namına müdahale eder, bu mahalle dingonun ahırı değil kardeşim der, çatır çatır savunma yapar, neticede, mutlu son'la biter, Erol Taş kaybeder, haddini bildiren adam'lar kazanır.