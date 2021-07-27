Sayın ahalimiz merak ediyor, asrın liderimiz niye uyudu?

Asrın liderimiz internet üzerinden partisiyle bayramlaşırken resmen uyudu, uyurken konuşmaya devam etmeye çalıştı, dili dolandı… Günlerdir bu mevzu tartışılıyor, hasta mı, yoksa yorgun mu filan, bana da ısrarla soruyorlar, acaba niye uyudu?

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Kardeşim…

Sen uyan asıl, sen!

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Geçmediğin köprüye, girmediğin tünele, uçmadığın havalimanına, binmediğin trene para ödüyorsun… Hâlâ mışıl mışıl uyuyorsun.

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Senin paranı, 128 milyar dolarını buhar ettiler, senin malını mülkünü, fabrikalarını limanlarını madenlerini hatta toprağını elaleme peşkeş çektiler, sen ay sonunu getiremiyorsun, bunlar üç yerden dört yerden maaş alıyor, senin üniversite mezunu çocuğun işsiz gezerken, bunlar kumar fişleriyle, revü kızlarıyla jakuzide poz verip, fil hortumu gibi kokain çekiyorlar, sana kredi kartı borcundan haciz geliyor, bunlar kocalarının şirketinden kendi bakanlıklarına fahiş fiyata mal sokuşturuyorlar, sen yarım kilo kıyma alamıyorsun, bunlar deveyi havuduyla götürüyor, sen ev kiranı bile ödeyemiyorsun, bunlar habire saray yaptırıyor… Hâlâ ayakta uyuyorsun.

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Senin çocuklarını vuruşmak için Suriye'ye gönderip, ne idüğü belirsiz 5.5 milyon Suriyeli'yi memlekete doldurdular, senin çocuklarını Afganistan'a bekçi yapıp, kimliği bile olmayan Afganları tırlarla memlekete sokuyorlar, senin çocuklarını bayramda Suriye'de şehit ettiler, Türkiye'deki Suriyeliler bayram tatilini Suriye'de geçirip, güle oynaya Türkiye'ye döndü, inkar ediyorlar ama Suriyelilere şakır şakır Türk vatandaşlığı veriyorlar, Bursa'da müteahhitlik yapan Suriyeli geçen seçimde Akp'den milletvekili adayı oldu, millet'e zillet diyorlar, Suriyelileri Türkiye büyük millet meclisi'ne sokmaya çalışıyorlar, bak daha dün Hatay büyükşehir belediye başkanı söyledi, Suriyeliler aday olsa rahatça kazanabilecekleri ilçe belediyeleri var… Sen hâlâ horul horul horluyorsun.

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Ay'a gidiyoruz, doğalgaz bulduk, ak partiden önce buzdolabı yoktu, ambulansları köpekler çekiyordu, Esenboğa havalimanını ak parti yaptı, asrın liderimizden önce İstanbul'da ağaç yoktu, IMF bizden borç istedi, büyümede Çin'i geçtik, Almanya bizi kıskanıyor, Avrupa aşıyı parayla yapıyor, uçan otomobil yapıyoruz diyorlar… Kendini açıkgöz zannediyorsun ama, gözün açıkken rüya görüyorsun.

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Kitabın ortasından konuşan Sedat Peker, uyanman için adeta yakandan tutup silkeliyor, Venezuela'dan gelen uyuşturucu gemilerini, Türkiye'yi sarsan suikastların perde arkasını, intihar süsü verilmiş cinayetleri, feto borsasıyla çökülen işadamlarını, Akp tarafından korunup kollanan Sadat'ın aslında ne dolaplar çevirdiğini, yasadışı petrol ticaretini, dindar nesil ayağına yatan çantacı gazetecileri, Akp gençlik kolları tarafından dağıtılan kalaşnikofları, devletin zirvesine kadar sızan küresel karaparacıları, bunların rüşvetle nasıl serbest bırakıldığını, karanlık oligarkları, yatırımcı ayağıyla Türk vatandaşlığı verilen ithal mafyayı, Abd'yi dolandıran hırıstiyan Mormon tarikatıyla bile, Türkiye'den toprak talep eden soykırım diasporasıyla bile antin kuntin işler tutulduğunu, siyasi imam nikahlarını, fuhuş şantajlarını, politik pezevenklikleri anlatıyor… Top patlasa nafile, senin hâlâ kıçında pireler uçuşuyor.

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Uyurgezer gibi dolaşıyorsun…

Hâlâ asrın liderimiz uyudu mu uyumadı mı, onu merak ediyorsun.

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“Bir millet uyanıyor” adıyla efsane film vardı, eminim hatırlarsın.

Millet olma şuurunu anlatıyordu.

1932'de çekilmişti.

1966'da tekrar çekildi.

Bana sorarsan, sırf senin hatırın için üçüncü defa çekmekte fayda var.

Ama bu defa “bir millet uyanamıyor” adıyla olmalı!