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20 ülkeden İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılımına onay

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATOnun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiyanın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.

Yayınlanma: 13:49 - 29 Temmuz 2022 Güncellenme:
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20 ülkeden İsveç ve Finlandiya’nın NATO katılımına onay

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin 3’te 2’sinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokollerini onayladığını açıkladı. Linde, “Tüm NATO müttefiklerinin 3te 2si İsveç ve Finlandiya’yı onayladı. Desteğiniz ve hızlı gelen 20 onay için minnettarız” ifadelerini kullandı.

Linde şu ana kadar İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya Katılım Protokolleri’ni onaylayan ülkeleri şöyle sıraladı: Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya ve İngiltere.

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