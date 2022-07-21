ABD’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Ruslar başarılar elde etseler de hedeflerine ulaşamadılar

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, “Ruslar son birkaç ayda Donbass'ta kademeli taktik başarılar elde etseler de stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşamadılar” dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya’nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) göndereceğini aktardı.

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Sanal olarak gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu’nun 4’üncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın Donbass'taki ilerleyişine değindi.

Milley, “Ruslar son birkaç ayda Donbass’ta kademeli taktik başarılar elde etseler de stratejik ve operasyonel hedeflerine ulaşamadılar” ifadelerini kullandı. Donbass bölgesinde Rusya'nın ağır maliyetler karşısında düşük kazanımlar elde ettiğini belirten Milley, “Luhansk, Donbass bölgesinde meydana gelen ezici bir yıpratma savaşı var” dedi.

“DONBASS HENÜZ KAYBEDİLMEDİ”

Ukrayna'nın Donbass bölgesini kaybedip kaybetmediğine dair gelen bir soruya cevap veren Milley, “Hayır, henüz kaybedilmedi. Ukraynalılar, kazandıkları her bir toprak parçası için Ruslara bedel ödetiyor” dedi. Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rus ordusu arasındaki mevzilerin birbirine çok yakın olduğunu ifade eden Milley, “Bazı günlerde Ruslardan bir veya iki kilometre uzaklaşabilirsiniz, ancak bundan daha fazlası değil” dedi.

Rusya'nın 90 günlük harekatı boyunca Donbass'ta “çok, çok az” toprak kazandığını söyleyen Milley, bölgedeki çatışmaların çok şiddetli olduğunu ifade ederek, “Her 24 saatte bir on binlerce top mermisi ateşlendiğini, her iki tarafta çok sayıda kayıp, çok sayıda yıkım var” dedi.

ABD’NİN UKRAYNA’YA ASKERİ DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarına karşı koyması için 4 adet daha yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) göndereceğini aktardı.

ABD'nin Ukrayna'ya şu ana kadar 12 HIMARS sistemi sağladığını ifade eden Austin, söz konusu sistemlerin sahadaki dengeleri değiştirdiğini belirtti. ABD’nin Ukrayna’ya yolladığı HIMARS sayısı son sevkiyat ile 16'ya yükselecek.

Austin ayrıca, Ukrayna'ya çok namlulu roketatar sistemleri ve topçu bataryaları için mühimmat da göndereceklerini ifade etti. ABD, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya 2.2 milyar doları geçtiğimiz ay olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık güvenlik yardımı sağladı.

RUSYA’NIN ÖNCELİĞİ UZUN MENZİLLİ FÜZE VE TOPÇU SİSTEMLERİ

Ukrayna, Batı tarafından tedarik edilen çok namlulu roketatar sistemleri ile 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine başarılı saldırılar gerçekleştirdiğini duyururken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bu hafta başında generallere, Ukrayna’nın Rus tedarik hatlarını hedef alan uzun menzilli füze ve topçu sistemlerini imha etmeye öncelik vermelerini emretti.

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