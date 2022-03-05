ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahların listesi ortaya çıktı: Şehir savaşına hazırlık yapmışlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, The Washington Post, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahların listesini yayınladı. Listenin ortaya çıkması, ABD'nin, Ukraynalı birlikleri şehir savaşlarına hazırladığını da ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin köklü gazetelerinden The Washington Post tarafından ortaya çıkarılan belgelerde, ABD’nin Ukraynalı birliklere gönderdiği silahların listesi yer aldı. Evraklara göre, ABD, son dönemde Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatını ciddi bir ölçüde artırdı.

Listeye göre, aralık ayı başlarında Pentagon Ukrayna’ya, bomba imha uzmanı donanımlarının yanı sıra, pompalı tüfekler, şehir içindeki çatışmalara uygun silah sistemleri ve özel kıyafetler gönderdi.

Geçen hafta, Biden yönetiminin bu tür sevkiyatları artırdığı ve Ukrayna’ya ilk kez Stinger uçaksavar füze sistemleri gönderdiği belirtildi. Kiev’in tanklara karşı savunmasında kilit önem taşıyan ABD tanksavarlarının sevkiyatının da arttığı kaydedildi.

ŞEHİR SAVAŞINA HAZIRLAMIŞLAR

Washington Post, savaş bölgesine gönderilen çeşitli silah ve mühimmatların hacmi ve gücü göz önüne alındığında Başkan Biden’ın açıkça Amerikan birliklerini yerleştirmeyi reddetmesine rağmen, ABD’nin Ukrayna ordusunu Rusya’ya karşı hibrit bir savaşa hazırlamaya çalıştığını ortaya koydu.

Gazete, bu sevkiyatların ABD’nin Ukrayna’yı şehir savaşına hazırladığını gösterdiğini de öne sürdü.

Pentagon sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken, “Bu sürekli devam eden bir süreç. Her zaman, her zaman Ukrayna’nın neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz ve bunu yıllardır yapıyoruz” dedi. Kirby, “Gereksinimleri belirleme sürecimizi hızlandırdık ve bu krizden önce yaptığımız periyodik toplantıların aksine Ukraynalılarla günlük olarak konuşmaya başladık.” diye de ekledi.

ASKERİ YARDIMIN BÜYÜK KISMI GÖNDERİLDİ

Biden yönetimi de son birkaç gün içinde Ukrayna’ya Rus uçaklarını hedef alan askerlere yardımcı olacak olan Stinger taşınabilir hava savunma sistemlerini veya MANPADS’i gönderdiğini doğruladı.

Üst düzey bir savunma yetkilisine göre, Şubat ayı sonlarında onaylanan 350 milyon dolarlık askeri yardımın yaklaşık 240 milyon doları şimdiden Ukrayna’ya transfer edildi.

Bu sevkiyatların, M141 tek atış omuzdan fırlatılan roketatarları, M500 pompalı tüfekleri, Mk-19 bomba atarları, patlayıcı mühimmat imhası için koruyucu giysiler, tipik olarak helikopterlerden ateş etmek için kullanılan M134 mini silahlarını kapsadığı da aktarıldı.

The Post’un haberleştirdiği listeye göre, havan radarları, güvenli haberleşme üniteleri, elektronik ekipman, tıbbi ekipman, en az dokuz devriye botu ve 5 Mi-17 nakliye helikopteri de ABD tarafından Ukrayna’ya sağlandı.

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