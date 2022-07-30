Adada 14 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürülen polis tutuklandı

Yunanistan’da bir polisin 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip aynı zamanda porno görüntülerini çektiği öne sürülen polis, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ı ayağa kaldıran olan Ege'deki Midilli Adası'nda meydana geldi. Midilli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ve aynı zamanda voleybol antrenörü olan 53 yaşındaki polis memurunun çalıştırdığı takımdaki 13-15 yaşlarındaki kız öğrencilere yaklaşık 8 aydır cinsel istismarda bulunduğu ve tecavüz ettiğinin öne sürülmesi üzerine polis memuru önce gözaltına alındı ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORMANDA TECAVÜZ ETTİ

Antrenmandan çıktıktan sonra kız çocuklarını otomobili ile evlerine bırakma ve gezdirme bahanesi ile otomobilde taciz ettiği son olarak 4 ay önce 14 yaşındaki bir kız çocuğunu ormana götürdükten sonra zorla tecavüz ettiği ve çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK PORNOSU BULUNDU

Ailenin şikayeti üzerine polisin evinde yapılan aramada bilgisayarında çok sayıda çocuk pornografisi olduğu ve taciz ettiği çocukların videoları ele geçirildi.

Adada büyük nefret ve tepki yaratan olayın ardından Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Twitter’dan yaptığı bir mesajla polis memurunu bu suçtan dolayı şiddetle kınayarak “Emniyet teşkilatında yeminli polislik mesleğine ve üniformalarına saygı göstermeyen kişilere yer yok. Bir küçüğe tecavüz eden polis tutuklandı ve en ağır cezayı alacak. Emniyet müdürlüğümüz bu olayda şeffaf ve açık olacaktır. Teşkilatımızın güçlü olmasında buna ihtiyacımız var” diye konuştu.

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