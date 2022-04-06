Anketlerde gerileyen Macron’un ekibi panikte

Fransa’da ilk turu gelecek pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, zafer kazanacağına kesin gözüyle bakılan Macron’un anketlerde giderek gerilemesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanının en yakın rakibi olan aşırı sağcı Marine Le Pen farkı hızla kapatırken, son sonuçlar Macron’un kampanya ekibini alarm durumuna geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da ilk turu gelecek pazar düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi heyecan giderek büyürken, oy oranı düşmeye başlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un rakipleriyle televizyon tartışmasına çıkmaması tepki çekti. Anketlerde Macron'la arasındaki farkı hızla kapatan aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen, “Macron kampanyaya modası geçmiş argümanlarla çok geç girdi. Elbette tartışmadan kaçınmak ister” dedi.

Tüm ısrarlara rağmen rakipleriyle televizyonda karşı karşıya gelmeyi reddeden Macron ise görevdeki hiçbir cumhurbaşkanının böyle bir şey yapmadığını belirtiyor. Öte yandan Macron'un kampanyasının sönük kalması, son dönemde anketlerde oy oranlarının yavaş yavaş düşmeye başlamasına yol açtı.

BAŞA BAŞ YARIŞ

Fransa basınına göre Le Pen'in son günlerde aradaki farkı kapatmaya başlaması, daha önce zaferden çok emin olan Macron'un kampanya ekibini alarm durumuna geçirdi.

Son anketler, Macron'un ilk turda yüzde 28, Le Pen'in ise yüzde 20 oy alacağını gösteriyor. Ancak ikinci turda iki isim arasında başa baş bir yarış olması bekleniyor.

Ülkede artan enflasyonun, istikrar arayan Fransız seçmeni Macron'dan uzaklaştırdığı belirtiliyor.

Macron'un France 2 kanalında yayınlanan ve diğer tüm cumhurbaşkanı adaylarının katıldığı seçim programı Élysée 2022'ye “programı uymadığı” gerekçesiyle katılmaması da tepkilere yol açtı. Le Pen, geçen haftalarda iki defa programa konuk olmuş, diğer beş aday olan merkez sağdan Valérie Pécresse, Sosyalist Anne Hidalgo, aşırı sağcı Éric Zemmour, çevreci Yannick Jadot ve antikapitalist Philippe Poutou da programa katılacaklarını duyurmuştu.

France 2'deki gazeteciler, adaylığını açıkladığından beri bir kez bile devlet televizyonuna çıkmayan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

Macron, 2017'deki seçimlerde en yakın rakibi Le Pen'i geride bırakarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.