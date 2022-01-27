Arabaya atılan taş iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi! Sınırda çatışma çıktı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafızları arasında silahlı çatışmaların çıktığı bildirildi.

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Tartışmalı sınır kesimlerinin bulunduğu Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.30 sularında Tacikistan muhafızlarının Kırgızistan'ın Batken ilçesindeki Tört-Köçö yerleşim biriminde yolu tek taraflı olarak kapattığı belirtildi.

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Açıklamada, iki ülke yetkilileri tarafından yapılan görüşmelerin sonucunda saat 19.30 sularında Tacikistan askerlerin yolu açtığı, ancak birkaç dakika sonra Tacikistan askerlerinin Kırgızistan'ın Çır-Döbö köyü yakınlarında Kırgızistan askerlerine karşı ateş açması sonucu sınırda tansiyonun yeniden yükseldiği aktarıldı.

ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

İki ülke askerleri arasında silahlı çatışmaların Tört-Köçö ve Çır-Döbö yerleşim birimlerinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, Tacikistan askerlerin havan topu ve tanksavar kullandığı ifade edildi.

ARABA TAŞLANMASIYLA BAŞLADI

Sınırdaki çatışmanın nedeni Tacikistan vatandaşlarının arabasının taşlanması olarak gösterildi

Tacikistan basınında yer alan haberlerde ise, sınırda çatışmanın Tacikistan vatandaşlarının arabasının seyir halindeyken taşlanması üzerine çıktığı ifade edildi. Haberlerde, Tacikistan'ın İsfara kentiyle Kırgızistan'ın Oş kentini bağlayan karayolunun trafiğe kapatıldığı, sınırda her iki ülke vatandaşlarının toplandığı ifade edildi.

KIRGIZİSTAN İLE TACİKİSTAN ARASINDAKİ SINIR SORUNU

Kırgızistan’ın, Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve askerleri arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz sene nisan ayında sınırda çıkan çatışmada, Kırgızistan tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100’den fazla kişi yaralanmış, Tacikistan tarafından ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi de yaralanmıştı.

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