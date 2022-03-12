Bir Rus oligarkın yatına daha el kondu

Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle Avrupa Birliği’nin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Andrey Malniçenko’nun 578 milyon dolarlık lüks yatı da yaptırımlardan kaçamadı. İtalya yata el koyarken yaptırım şoku yaşayan bir diğer Rus milyarder Roman Abramoviç ise, yatını Karadağ’a kaçırmayı başardı.

Sozcu.com.tr

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Rus milyarder Andrey Malniçenko'nun 578 milyon dolar değerindeki lüks yatına İtalya'da el kondu. İtalya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 143 metre uzunluğundaki yatın Trieste Limanı'nda tutulduğu belirtildi.

11 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Malniçenko, Avrupa Birliği'nin Ukrayna işgali sonrasında Rusya'ya yönelik yaptırım listesine alınan isimler arasında bulunuyor.

ABRAMOVİÇ YATINI KARADAĞ’A KAÇIRDI

Daha önce yaptırımlar nedeniyle bazı Rus oligarkların yatlarına Avrupa’da el konmuş, bazıları da yatlarını yaptırımlardan etkilenmeyen bölgelere kaçırmıştı.

İngiltere’deki mal varlıklarının dondurulması nedeniyle büyük darbe olan Rus milyarder Roman Abramoviç’in de 430 milyon euro değerindeki dev yatını yaptırımlardan kaçırarak Karadağ'a götürdüğü ortaya çıktı.

Daily Mail sitesinin haberine göre İngiltere'nin yaptırım kararından iki gün önce yat İspanya'dan ayrılarak “güvenli liman” olarak belirlenen Karadağ'a demirledi.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Karadağ, Rusya'ya yönelik yaptırımlara fiilen katılmadı.

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