Cumhurbaşkanı Erdoğan: San Salvador’a büyükelçilik açılması talimatını verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "San Salvador'a büyükelçilik açılması talimatını verdim. Büyükelçiliğimiz açılışı vesilesiyle iade-i ziyaretimizi El Salvador'a gerçekleştireceğiz" dedi. Ayrıca, Erdoğan "Temennimiz Putin'le, Zelenski'yi bir araya getirmek istiyoruz. Önümüzdeki ayın başında Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak" ifadelerini kullandı.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imzalanması ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Savaş atmosferinin olması bizleri üzmektedir. Temennimiz Putin’le, Zelenski’yi bir araya getirmek istiyoruz. Önümüzdeki ayın başında Ukrayna’ya bir ziyaretim olacak” dedi.

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