Darwin’in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi, 22 yıl önce kaybolan Charles Darwin'in iki not defterinin bulunduğunu duyurdu. Kütüphane bugün yaptığı açıklamasında, Darwin'e ait, biri ikonik 1837 'Hayat Ağacı' taslağını içeren iki defterin, pembe bir hediye torbasının içinde Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X mesajıyla bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesine iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022’de isimsiz olarak Kütüphaneye iade edildiği ifade edildi. İki not defterinin, pembe bir hediye torbasına üstünde Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi.

Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwinin 1837 yılında ünlü Hayat Ağacını taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi.

İKİ NOT DEFTERİ NASIL KAYBOLDU?

Darwinin not defterleri, ilk olarak Özel Koleksiyon Hazine Odasından (en nadide ve en değerli eşyaların tutulduğu) fotoğraf çekimi için Eylül 2000’de çıkartılmış ve Ocak 2001de rutin kontroller sırasında defterlerin bulunduğu kutunun Hazine Odasındaki her zamanki yerine konulmadığı tespit edilmişti.

Kütüphane açıklamasında Uzun yıllar boyunca önceki Üniversite Kütüphanecileri, defterlerin, yaklaşık on milyon kitap, harita, el yazması, diğer değerli ve tarihi nesneye ev sahipliği yapan Cambridge Üniversite Kütüphanesi’nin geniş depolarında ve koleksiyonlarında yanlış yerleştirildiğine inanıyorlardı ifadeleri yer aldı. Yıllar içinde gerçekleştirilen geniş çaplı aramalar sonucunda bulunmayan defterlerin çalınmış olacağı sonucuna varılmıştı.

