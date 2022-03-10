Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf

Ukrayna tarafından düşürülen Rus savaş uçağının esir alınan pilotu, sivil alanları vurduklarını itiraf etti. Ukrayna’nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM ise, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulunarak, çalışır durumdaki savaş uçağını Ukrayna’ya teslim edenlere 1 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

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Ukraynalı askerler tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının esir alınan birinci sınıf pilotu Aleksandır Krasnayarzev, sivil alanları vurduklarını itiraf ederek meslektaşlarına seslendi. Krasnayarzev şöyle konuştu:

* Ukrayna topraklarında savaş amaçlı uçuşlarda yer aldım. 3 kere uçuş gerçekleştirdim üçüncüsünde vuruldum. Bize askeri alanlar üzerine çalıştığımız söylendi, ancak verilen koordinatların Çernigov'da sivil yerleşim yerlerine ait olduğu çıktı. Öte yandan biz kontrol edilemeyen bombalar kullanıyoruz, daha fazla can kaybına ulaşabilmek için.

* Hava saldırılarımız sonrasında yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kendi gözümle gördüm. Mariupol şehrinde çocuk hastanesi vuruldu. Rus askerlerine sesleniyorum. Ukrayna karşısında savaşa girmeyin. Çocukları ve kadınları öldürmeyin.

UKRAYNA’DAN RUS ASKERLERE PARA TEKLİFİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

RUSLAR DOĞALGAZ BORU HATTINI VURDU

Rus ordusu Ukrayna’nın Donets Oblastı’nda yer alan Svitlodarsk’daki doğal gaz botu hattını vurdu.

Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

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