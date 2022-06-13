Eczacıbaşı çalışanlarının yaşamını yitirdiği helikopter kazasında şüpheler artıyor

Eczacıbaşı çalışanlarının İtalya'da yaşamını yitirdiği helikopter kazasında yeni bilgiler ulaşmaya başladı. 33 yaşındaki pilot Corrado Levorin'in kullandığı aracın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatılırken yaşamını yitirenler için otopsi kararı çıktı. İtalyan yetkililer ve uzmanlar kazayı analiz etti.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta İtalya’da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı’ndan kalkan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter Modena civarında kaza geçirmişti. Helikopterde bulunan 7 kişinin cesedine önceki gün ulaşıldı. Apenin Dağları'nda kayıp helikopteri arama çalışmaları sona erdi.

Düşen helikopterde sabotaj ve kusur ihtimalleri de soruşturulurken İtalyan medyası bu olaya geniş yer ayırarak yeni bilgileri kamuoyuna aktardı.

Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Savcılık, kusurlu kaza ve kasten ölüm suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer henüz kazanın nedenini bulamazken yaşamını yitirenler için de otopsi yapılmasına karar verildi.

PİLOT NEDEN ROTADAN UZAKLAŞTI?

İtalyan medyasına konuşan havacılık uzmanı ve pilot Stefano Ovi, “Kazanın sebebini bulmak için bence kazanın olduğu saatlerdeki hava durumuna bakmak çok kritik bir öneme sahip. Veriye erişebiliriz çünkü o bölgede üç hava durumu istasyonu var” dedi. Ovi ayrıca helikopterin rotadan tamamen uzaklaştığına dikkat çekti. Dağcılık ve ilkyardım kuruluşu olan CAI’nin başkanı olan Ovi, “Helikopterin rotadan uzak olmasının sebeplerinden biri pilotun hava şartlarının daha uygun olduğu bir yer bulmaya çalışması olabilir” dedi.

Öte yandan İtalyan medyasında yer alan haberlerde helikopterin düşüş sırasında hiçbir alarmının ve uyarı sisteminin çalışmadığı da belirtildi. Bu konuda incelemelerin devam ettiği belirtilirken kara kutu ve helikopterde yapılacak incelemeler sonucunda bir karara varılabileceği de kaydedildi. Yetkililer gelişmiş uyarı sistemlerinin neden çalışmadığını keşfetmek için teknik incelemelerin başlatılacağını duyurdu.

Helikopterin pilotu Corrado Levorin’in meslektaşı ve yakın arkadaşı Igor Caboni de açıklamalarda bulundu. Caboni, helikoptere yıldırım çarpmış olabileceği iddiasını öne sürdü. Caboni, “Bir anda bütün gücün gitmesi ve iletişimin kesilmesinin tek sebebi bu olabilir” dedi.

ÖLÜM SEBEBİ İLE İLGİLİ YENİ BİLGİ GELDİ

Yerel basın, kazada yaşamını yitirenlerde kısmi yanma olduğunu da yazarken, “Helikopterin düşmesi sonrasında çıkan yangın yolcular ve pilot için ölümcül olmuş olabilir. Fakat diğer olasılıklar için bütün bulguların incelenmesine devam ediliyor” denildi.

Helikopterin 33 yaşındaki pilotu Corrado Levorin’in kız arkadaşı da sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Levorin’in kız arkadaşı Maria Elisa Delle Fave, “Senin uçma aşkın seni benden aldı. Corrado bir uzmandı ve bir fırtınadan nasıl kaçacağını biliyordu” dedi.

DÖRT TÜRK YAŞAMINI YİTİRDİ

Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk vatandaşının da bulunduğu helikopterde yaşamını yitirenlerin kimliği daha önce açıklanmıştı.

Bir fuar için İtalya’da bulunan Eczacıbaşı çalışanları Serhat Kenar, Arif Cez, İlker Uçak, Altuğ Bülent Erbil ile birlikte Lübnanlı Chadi Kreidy ve Tarek Tayeh ile İtalyan pilot Corrado Levorin yaşamını yitirmişti.

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