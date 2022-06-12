Eczacıbaşı çalışanlarının öldüğü helikopter kazasından önceki görüntüler ortaya çıktı

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasından yeni görüntüler ortaya çıktı. İtalyan basını, helikopter kazasında yaşamını yitiren Lübnanlı Tarek Tayeh’in, helikopter düşmeden önce oğluna gönderdiği görüntüleri paylaştı.

Mert ÖZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya'da 9 Haziran’da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan ve içinde 4’ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter Modena civarında kaza geçirmişti. Helikopterde bulunan 7 kişinin cesedine dün ulaşıldı. Apenin Dağları’nda kayıp helikopteri arama çalışmaları bugün sona erdi. Düşen helikopterde sabotaj ve kusur ihtimalleri de soruşturuluyor.

OĞLUNA VİDEO GÖNDERMİŞ

İtalyan medyası, kazada yaşamını yitiren Lübnanlı Tarek Tayeh'in, helikopter düşmeden önce oğluna gönderdiği görüntüleri paylaştı. Bu görüntülerin, şiddetli bir fırtınanın ortasında Toskana-Emiliano Apeninleri üzerinde kaybolan helikopterin uçuşunu belgelediği belirtildi. Videonun birkaç saniyesinde, pilotun bir fırtına sırasında helikopteri manevra yaptırdığına dikkat çekildi.

YAĞMUR, ŞİMŞEK, DOLU FIRTINASI ARASINDA UÇUYORDU

Ayrıca kazanın meydana geldiği perşembe günü helikopterin uçuş yaptığı Toskana-Emiliano bölgesi Apenin Dağları civarında hava koşullarının olumsuz olduğu, yağmur, şimşek ve dolu fırtınası meydana geldiği vurgulandı.

Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk’ün de bulunduğu helikopterde yaşamını yitirenlerin kimliği şöyle:

“Serhat Kenar, Arif Cez, İlker Uçak, Altuğ Bülent Erbil, Lübnanlı Chadi Kreidy ve Tarek Tayeh ile İtalyan pilot Corrado Levorin.”

İlginizi Çekebilir Eczacıbaşı çalışanlarının öldüğü helikopter kazasından bir trajedi daha çıktı