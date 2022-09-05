Erdoğan’ın sözleri sonrasında Yunanistan’ın planı belli oldu

Bu yılın Mart ayına kadar ilişkilerin normal seyrettiği Ankara-Atina hattında tansiyon her geçen gün artıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu katıldığı etkinlikte Yunanistan'ı hedef alması sonrasında Atina yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu katıldığı etkinlikte Yunanistan’a yönelik açıklamaları ve yaptığı yorumlar gündemden düşmüyor…

Hafta sonu Samsun’da katıldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan’dan yetkililer Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterirken, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konunun NATO’ya yansıtılacağının sinyalini vermişti. Yunan yetkililer Erdoğan’a daha temkinli yaklaşırken bunun sebebi de belli oldu.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, Yunan hükümet yetkililerinin Türkiye ile gerilimli ilişkinin bir süre devam edeceğini öngördükleri belirtildi. Haberde, “Hükümet yetkilileri, Türkiye ile yüksek tansiyonlu bir döneme hazırlandılar ve bu sürecin en erken Türkiye’de Haziran 2023’te yapılacak seçimlere kadar da bu tansiyonun sürmesi bekleniyor” denildi.

“TÜRK SEÇMENE YÖNELİK AÇIKLAMA”

Türkiye’nin tonunun giderek yükseldiğine ve Yunanistan’a tehdide varan seviyelere geldiğine dikkat çeken Yunan gazetesi, “Yunanistan hükümeti kasten bu tür saldırgan açıklamalara yanıt vermemeyi seçti ve Yunan yetkililer bu tür açıklamaları saçma ve Türkiye kamuoyuna yönelik olduğunu düşünüyor” ifadesine yer verdi.

Gazete ayrıca iki ülke arasında iletişimin de sınırlı olduğunu yazarken, savunma bakanları Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos arasında zaman zaman görüşmeler olduğunu hatırlattı. İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın sözleri İngiltere'de gündem oldu: Savaş çıkarmayı mı planlıyor?

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