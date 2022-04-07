Fransa ve Rusya arasında Bucha krizi

Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçisini sosyal medya hesabında Bucha’yı bir "film seti" olarak sunması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meşkov'un Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını duyurdu. Le Drian, Twitter'da yaptığı açıklamada “Fransa’daki Rusya Büyükelçiliği’nden, Bucha'ya ilişkin iletişimin uygunsuzluğu ve provokasyonları nedeniyle sabah saatlerinde Rusya Büyükelçisini çağırmaya karar verdim. Ukrayna’daki savaşla ilgili tüm Rus manipülasyonuna karşı savaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçisi, Bucha'da enkaz altında kalan şehrin fotoğrafını çeken gazetecilerin fotoğrafını “Film seti, Bucha şehri” yorumuyla paylaşmış, söz konusu paylaşımı ise daha sonra silmişti.

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