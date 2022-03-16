Fransız adasında ayrılıkçılar ayaklandı

Yıllardır bağımsızlık tartışmalarının sürdüğü Korsika'da protestolar patlak verirken Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Korsika’nın özerkliğini tartışabiliriz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşındayken, Akdeniz'de Fransa'ya bağlı Korsika Adası'nda bağımsızlık yanlıları sokağa döküldü.

Yerel yetkililerle görüşmek üzere adaya gideceğini açıklayan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Korsika'nın özerkliğini tartışabiliriz” dedi. Korsika gazetesi Corse Matin'e konuşan Darmanin, gelecek ay düzenlenecek Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek “Birçok cumhurbaşkanı adayı da Korsika'nın durumunun değerlendirilmesini destekliyor” diye konuştu. Fransız bakan, bu özerk statünün niteliğinin tartışılması gerektiğini ifade etti.

Eski Korsika Valisi’ni öldürmekten Fransa’da hüküm giyen ve adada kahraman olarak görülen milliyetçi Yvan Colonna’nın Fransa hapishanede saldırıya uğraması üzerine adada hafta sonu protestolar patlak vermişti. Adadaki milliyetçi örgütlerden Core in Fronte’un liderlerinden Luc Bernardini, İçişleri Bakanı'yla yapacakları görüşmeden fazla umutlu olmadıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olan Emmanuel Macron, 2017’deki seçimi kampanyası sırasında Korsika Adası’na özerklik vaadinde bulunmuştu.

1768’de Fransa’ya bağlanan Korsika’da nüfus, kültürel açıdan daha çok İtalyanlara benziyor.

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