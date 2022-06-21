Hamas’tan 10 yıl sonra Esad hükümetiyle normalleşme adımı
Filistin örgütü Hamas'ın Suriye’de savaşın patlak vermesinin ardından iplerin koptuğu Beşar Esad yönetimiyle ilişkileri onarmak için harekete geçtiği bildirildi.
Suriye'de 2011'de savaşın patlak vermesinin ardından Beşar Esad yönetimiyle arası bozulan Filistin örgütü Hamas'ın Suriye'yle ilişkileri yeniden başlatmaya karar verdiği bildirildi.
Reuters haber ajansına konuşan Hamas kaynakları, taraflar arasında “ilişkileri normalleştirmek üzere” üst düzey görüşmeler düzenlendiğini duyurdu. Suriye hükümeti ise Reuters'ın görüş talebine yanıt vermedi.
Hamas örgütü, Esad yönetimine karşı Suriye içindeki muhalefete destek vermiş ve Şam'daki merkezini kapatmıştı. Bu durum yıllarca İsrail'e karşı Hamas'a destek veren İran'da tepkilere yol açmıştı.
Hamas ve İran arasında ilişkiler son dönemde iyileşirken, Tahran'ın Gazze'ye silah sevkiyatı da artmıştı.