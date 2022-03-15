Hindistan’da mahkeme, sınıflarda başörtüsü yasağını onayladı

Karnataka eyaletinde yüksek mahkeme sınıflarda başörtüsü yasağını onaylarken, kararın tüm Hindistan için emsal teşkil edebileceği ve yasağın 200 milyon Müslümanın yaşadığı ülkeye yayılabileceği söyleniyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde mahkeme, ülkede büyük tartışma yaratan sınıflarda başörtüsü yasağını onayladı. İktidardaki Halk Partisi'nin (BJP) kontrolündeki eyalette alınan başörtüsü yasağı kararı, 200 milyona yakın Müslümanın yaşadığı ülkede tepkilere yol açmıştı.

Karnataka Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ritu Raj Awasthi “Müslüman kadınların başörtüsü takmasının gerekli dini görevlerin bir parçası olmadığına karar verdik” dedi. Yargıç, hükümetin ülkede giyimle ilgili kuralları belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

TÜM HİNDİSTAN’A YAYILABİLİR

Karnataka'da ocak ayında bazı devlet okullarında başörtülü öğrencilerin sınıfa alınmaması Müslümanların protestolarına ve Hinduların karşı protestolarına yol açmış ve eyalette tansiyon hızla yükselmişti. Müslüman kız öğrenciler, sınıflarda başörtüsü yasağının Hindistan Anayasası'na aykırı olduğunu savunarak mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Karnataka'daki mahkeme kararının tüm Hindistan için emsal teşkil edebileceği söyleniyor. Hinduların çoğunluğu oluşturduğu 1,35 milyar nüfuslu ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlara yönelik artan baskı tepkilere yol açıyor.

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