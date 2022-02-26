İngiltere ve Hollanda başbakanları, Rusya ve SWIFT’i görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hollandalı Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ve Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma olasılığı görüşüldü.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya’nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması olasılığını ele aldıklarını belirtti.

Johnson, “Bugün, Mark Rutte ile görüştüm, kendisine Ukrayna’ya savunma yardımı tedarikini sağlamadaki önemli desteğinden dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını ilişkin acil eylemlere duyulan ihtiyacı ele aldık” ifadelerini kullandı.

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