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İngiltere’de normalleşme başlıyor: Tepki geldi

 İngiltere corona virüsüne yakalanan kişilere zorunlu izolasyon uygulanması ve ücretsiz testler dahil olmak üzere ülkedeki tüm corona virüsü kısıtlamalarını kaldıracak.

Sozcu.com.tr
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İngiltere’de normalleşme başlıyor: Tepki geldi

Bazı bilim insanları ve muhalefet vekilleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıkladığı karara şüpheyle yaklaştı.

Johnson’ın “corona virüsüyle yaşama” politikası, vaktinden erken başlatıldığı ve ülkeyi yeni virüs varyantlarına karşı savunmasız bırakacağı endişelerine yol açtı.

İngiliz hükümeti, diğer birçok ülkeden daha fazla test yaptıklarını ve harcamaları azaltmaları gerektiğini ifade ediyor.

Johnson, corona virüsü pozitif çıkan kişilerin kendilerini izole etmelerine yönelik yasal zorunluluğun 24 Şubat’ta kaldırılacağını, ücretsiz testlerin ise 1 Nisan’da sona ereceğini söyledi.
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