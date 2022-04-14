İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli çocuk öldü

İsrail güçlerinin Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beytüllahim şehrinde düzenlediği saldırılarda 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beytüllahim şehrinde düzenlediği saldırılarda bir çocuk hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 14 yaşındaki Muhammed Fuad Hamamra olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da bugün İsrailli güçlerin işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun

“terörle mücadele faaliyetleri” adını verdiği operasyonda iki Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı. Son iki haftada tansiyonun hızla yükseldiği bölgede yerel halk, hadisenin İsrailli güçlerin tutuklamalar yaptığı esnada gerçekleştiğini söyledi.

Ocak ayından bu yana en az 25 Filistinli İsrailli güçler tarafından öldürüldü.

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