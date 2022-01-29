İtalya’da seçim kaosu: Cumhurbaşkanını seçemiyorlar

İtalya, günlerdir süren oylamada 13. cumhurbaşkanını seçmeyi başaramadı. Kaosa dönüşen seçim süreci tıkanınca koalisyon hükümeti mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan görevi sürdürmesini istemeye karar verdi. Başbakan Draghi de Mattarella’ya “ülkenin iyiliği ve istikrarı için” görevde kalması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da Meclis, 24 Ocak’ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir türlü sonuca ulaşamayınca iktidar partileri 80 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan görevi sürdürmesini isteme kararı aldı.

Koalisyon partilerinden Özgürler ve Eşitler (LeU) lideri Roberto Speranza, bugünkü hükümet toplantısı sonrası kararı duyurdu.

Başbakan Mario Draghi'nin de Mattarella'dan ikinci dönemde de göreve devam etmesini istediği belirtildi. İtalyan basınına konuşan bir kaynağa göre, Draghi Mattarella'ya “ülkenin iyiliği ve istikrarı için” görevde kalması gerektiğini söyledi.

MATTARELLA GÖREVİ SÜRDÜRMEK İSTEMİYOR

Mattarella'nın ofisinden konuyla bir açıklama yapılmadı. Gelecek hafta görev süresi sona erecek olan İtalya Cumhurbaşkanı, 7 yıl daha görevi sürdürmek istemediğini birkaç defa dile getirmişti.

Merkez sağ ve sol ittifakların yeterli çoğunluğa sahip olmaması ve bir aday üzerinde uzlaşamaması nedeniyle seçim çıkmaza girmiş durumda.

Ülkenin önde gelen yayınlarından Corriere della Sera, “Bir isim belirlemek kaosa dönüştü” manşetini attı.

İtalya Meclisi'nde bugün düzenlenen 7. tur oylamada da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı.

Dünkü oylamadaysa en çok oyu yine açık ara farkla Cumhurbaşkanı Mattarella almıştı. Merkez sağ ittifakın aday gösterdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'nin seçilmemesi üzerine ittifakın seçici delegeleri dünkü 6. tur oylamaya katılmamıştı.

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