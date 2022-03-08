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Kadirov’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Savaşmak istiyorum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13'üncü gününde Çeçen lideri Ramazan Kadirov'dan sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Kadirov’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Savaşmak istiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Çeçen lideri Ramazan Kadirov, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Ukrayna lideri Zelenskiy’i öldürmek için suikast timinin yanı sıra çok sayıda askerini de gönderen Kadirov, Çeçen halkından savaşanlar için dua etmesini istedi. Kadirov açıklamasında Rusya’ya destek vermek için savaşmak istediğini vurguladı.

Kadirov, “Hayalim özel operasyonun bir parçası olarak Kiev’e gitmek” dedi.

Çeçen lider, Ukrayna’da Zelenskiy’e karşı savaşta Rusya’yı desteklediklerini yineledi.
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