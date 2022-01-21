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KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kaza geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

Yayınlanma: 21:51 - 21 Ocak 2022 Güncellenme:
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KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kaza geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdiği ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Ataoğlu'na beyin tomografisi çekildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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