KKTC’de hayatı durduran ‘yoksullaşmaya hayır’ eylemi

KKTC'de geniş kapsamlı "Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır" sloganıyla eylem düzenlendi. Binlerce kişi başbakanlık binası önünde toplandı. Kamu binalarında eylemler nedeniyle hizmetler aksadı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” sloganıyla başbakanlık önünde eylem gerçekleştirildi.

KONVOY OLUŞTURDULAR

‘Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır’ eylemine Güzelyurt Terminali'nden start verildi. Sendika binaları önünde toplanan binlerce eylemci, pankartlarıyla ve sloganlarla başbakanlık önüne yürüdü. Traktörler, kamyonlar, araçlar konvoy halinde eyleme eşlik etti.

KAMU BİNALARINDA GREV

Birçok kamu iş yerinde, belediyelerde ve hastanelerde grev nedeniyle hizmetler aksadı. Başbakanlık binası önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eyleme KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ'e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN'e bağlı sendikalar, DEV-İŞ'e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Mec-Sen katıldı.

Sendikaların organizasyonuna bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destek verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, BKP, KSP ve YKP yetkilileri de eyleme katıldı. Miting Grup Baria’nın konseriyle tamamlandı.

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