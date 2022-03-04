Kuşatma altındaki Ukrayna kentinden NATO’ya ‘asker gönderin’ çağrısı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırısı altında insani krizin yaşandığı stratejik Mariupol kentinin Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, “NATO yardıma gelmedikçe Putin sivilleri öldürmeyi durdurmaz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde saldırıların başlıca hedeflerinden Mariupol kentinde belediye başkan yardımcısı, NATO'dan bölgeye asker göndermesini istediklerini söyledi.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki kentte yoğun bombardıman altında büyük bir insani kriz yaşandığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Sergey Orlov, BBC Radio 4'a yaptığı açıklamada “NATO yardıma gelmedikçe Putin sivilleri öldürmeyi durdurmaz” dedi.

Rus işgalini “demokrasiye ve Avrupa uluslarına karşı bir savaş” olarak niteleyen Orlov, “NATO liderleri korkuyor ve bu çok üzücü. Bir gün Putin'i durdurmak için doğrudan askeri desteğin şart olduğunu anlayacaklarını umuyoruz” diye konuştu.

RUSYA İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın direnişinin devam ettiği ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın sürdüğü belirtildi. Ukrayna’nın stratejik kentlerinden biri olan Mariupol'ün Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya’nın burayı ele geçirmesi halinde Kırım’daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği söyleniyor.

Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında bulunan liman kenti Mykolayiv'deyse Rus birliklerinin saldırısının püskürtüldüğü belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı Oleksiy Arestoviç, daha önce kente girdiği söylenen Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü kaydederek “Bu konuda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz. Diğer yerlerde de saldırıların durdurulacağına inanıyorum” dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine dün düzenlediği hava saldırısındaysa can kaybı 47'ye yükseldi.

ZELENSKİY: 9200 İŞGALCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Dün Belarus ile görüşmelerde insani koridor açılması konusunda mutabık kalındı. Savunmamız düşmana ağır kayıplar verdiriyor. 9200 işgalci asker öldürüldü. Harkov, Nikolayev ve Kiev'de düşman birliklerini vuruyoruz” dedi.

Ukrayna lideri şu ifadeleri kullandı: “Bizi, savunmamızı ve ülkemizi yıkamayacaklar. Kendi ülkemizde, evimizdeyiz. Provoke eylemler hazırlıyorlar. Şuan Herson'da provoke eylem hazırlığındalar. Rusya lehine miting düzenleyecekler. Bundan dolayı şehre yabancıları getirdiler ve yerli hainleri arıyorlar. Herson Ukrayna değildir diye pankartlar hazırlıyorlar. Bunlar Donetsk'te ve Luhansk'ta da böyle başladı.”

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