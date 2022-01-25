Kuzey Kore, yeniden füze fırlattı

2022 ile birlikte peş peşe füze denemesi yaparak uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Kuzey Kore bugün yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde balistik füze ve seyir füzesi denemelerine hız vererek uluslararası kamuoyunda endişe yaratan Kuzey Kore bugün yine bir füze denemesi gerçekleştirdi.

Başta bölge ülkeleri olmak üzere birçok devletin karşı çıktığı füze denemelerini 2022 ile birlikte artıran Kuzey Kore lideri Kim Jong-un konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yonhap haber ajansı, askeri kaynaklara dayandırdığı haberde Kuzey Kore ordusunun bugün iki seyir füzesi fırlattığını ve bunların doğu sahillerine düştüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler’in Pyongyang yönetimine uyguladığı yaptırımlar kapsamında seyir füzelerinin fırlatılması yasak değil. Ülkede en sonuncusu 17 Ocak’ta olmak üzere balistik füze denemeleri de yapılıyor.

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