Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor

Fransa ve Belçika'da da görülen maymun çiçeği virüsü Avrupa’da endişe yarattı. Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korktuklarını belirtiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Avrupa'yı alarm durumuna geçirdi. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve ABD'den sonra virüsün Fransa ve Belçika’da da görüldüğü bildirildi.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Paris/Ile-de-France bölgesinde şüpheli bir vakaya rastlandığını açıkladı. Belçika'nın Anvers kentinde de bir kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı bildirildi.

ÇİÇEK AŞISI ÖNERİSİ

9 vakanın görüldüğü İngiltere, virüsle temas ettiği düşünülen kişilere ve bazı sağlık çalışanlarına çiçek hastalığı aşısı yapılmasını önerdi. Dünya Sağlık Örgütü, daha önce özel bir aşısı bulunmayan maymun çiçeği virüsüne karşı çiçek aşısının etkili olduğunu bildirmişti.

Afrika'da ormanlık alanlarda rastlanan ve çoğunlukla kemirgenler ve vahşi hayvanlardan geçen Monkeypox yani maymun çiçeği hastalığı özellikle Avrupa'da endişelere yol açıyor. Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korktuklarını açıkladı. Tespit edilen hastaların birbirleriyle bağlantılı vakalar olmaması da dikkat çekti.

SEMPTOMLARI NE?

Maymun çiçeği virüsü, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10'u bulabiliyor.

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü

İlginizi Çekebilir Avrupa'nın ardından ABD'de monkeypox (maymun çiçeği) virüsü alarmı

İlginizi Çekebilir Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?