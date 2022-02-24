NATO: Avrupa’nın güvenliğine büyük tehdit

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede, " Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Bunun ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınadı.

Twitter’da bir paylaşım yapan Stoltenberg, “sayısız sivilin hayatının riske atıldığını” söyledi ve “Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir” dedi.

NATO müteffiklerinin Rusya operasyonu değerlendirmek üzere bir araya geleceğini söyledi.