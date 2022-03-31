Abone Ol

NATO: Rusya geri çekilmiyor, taktik düzene geçiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'dan çekilmek yerine, yeniden taktik düzene geçtiklerini belirtti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:20 - 31 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NATO: Rusya geri çekilmiyor, taktik düzene geçiyor

Rusya, Ukrayna ile İstanbul’da yaptığı barış görüşmelerinden sonra Kiev civarındaki askeri harekatının azaltacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “İstihbaratımıza göre, Rus birlikleri geri çekilmiyorlar, tam tersine yeniden pozisyon alıyorlar. Rusya, Donbas bölgesinde yeniden düzene geçmeye, yeniden ikmal ve takviye yapmaya çalışıyor” dedi.

Stoltenberg açıklamasına, “Rusya, aynı zamanda Kiev ve diğer kentlerdeki baskısını sürdürüyor. Bu nedenle, daha da fazla ızdıraba yol açacak, daha fazla taarruz bekleyebiliriz” sözleriyle devam etti.

Rusya: Ukrayna'nın maddeleri arasında NATO'dan vazgeçme önerileri yer alıyor İlginizi Çekebilir Rusya: Ukrayna'nın maddeleri arasında NATO'dan vazgeçme önerileri yer alıyor Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası ambargo açıklaması İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası ambargo açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul NATO Rusya Türkiye Ukrayna