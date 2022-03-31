NATO: Rusya geri çekilmiyor, taktik düzene geçiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'dan çekilmek yerine, yeniden taktik düzene geçtiklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna ile İstanbul’da yaptığı barış görüşmelerinden sonra Kiev civarındaki askeri harekatının azaltacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “İstihbaratımıza göre, Rus birlikleri geri çekilmiyorlar, tam tersine yeniden pozisyon alıyorlar. Rusya, Donbas bölgesinde yeniden düzene geçmeye, yeniden ikmal ve takviye yapmaya çalışıyor” dedi.

Stoltenberg açıklamasına, “Rusya, aynı zamanda Kiev ve diğer kentlerdeki baskısını sürdürüyor. Bu nedenle, daha da fazla ızdıraba yol açacak, daha fazla taarruz bekleyebiliriz” sözleriyle devam etti.

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