NATO’dan Rusya sınırında dev tatbikat

NATO, Rusya sınırına 60 kilometre uzaklıkta kapsamlı bir tatbikata başladı. NATO’nun bugüne kadar Baltık bölgesinde düzenlediği en büyük tatbikatlardan biri olan “Hedgehog 2022”ye ittifaka üye olacaklarını açıklayan Finlandiya ve İsveç de katılıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali 83. güne girerken, NATO Rusya sınırı yakınında dev bir tatbikat düzenliyor.

Aralarında ABD ve Ukrayna'nın yanı sıra NATO'ya üye olmaya hazırlanan Finlandiya ve İsveç'in de bulunduğu 14 ülkeden binlerce asker, Estonya'da dün başlayan tatbikata katılıyor. NATO'nun bugüne kadar Baltık bölgesinde düzenlediği en büyük tatbikatlardan biri olan “Hedgehog 2022”de 15 bine yakın asker görev alıyor.

Tatbikatta hava, kara ve donanma kuvvetlerinin yanı sıra siber savaş ekipleri de yer alıyor. NATO'nun açıklamasına göre ABD, tatbikat için bölgeye dev bir çıkarma gemisi gönderdi. Öte yandan NATO yetkilileri, Rusya sınırına 60 kilometre uzaklıkta başlayan tatbikatın Ukrayna'daki savaştan önce planlandığını bildirdi.

NATO TATBİKATLARA HIZ VERDİ

Ukrayna işgali sonrasında Rusya'ya yakın bölgede askeri varlığını önemli ölçüde artıran NATO, şu anda Polonya'da 18 bin askerle, Baltık ülkesi Litvanya'da da 3 bin askerle tatbikatlarını sürdürüyor.

NATO, gelecek ay da Baltık bölgesinde ve Polonya'da 23 ülkenin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek.

Rusya, “güvenlik tehdidi” olarak gördüğü NATO'nun genişlemesine karşı çıkıyor.

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