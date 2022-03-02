Rus muhalif Navalny, halkı Putin’e karşı ayaklanmaya çağırdı

Rusya’da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, halkı Putin'e karşı durmaya çağırdı. Navalny, 'Savaşa karşı olmayalım, barışa karşı savaşalım!' ifadelerinde bulundu.

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Rusya'da tutuklu bulunan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yedinci gününde önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı söylemleriyle tanınan Navalny, Twitter’da Ruslara hitaben yaptığı konuşmada, “Herkesi sokaklara çıkmaya ve barış için savaşmaya çağırıyorum” dedi.

Navalny’nin yayımladığı mesajda; “Biz, Rusya, bir barış ulusu olmak istiyoruz ama ne yazık ki, bugün çok az kişi bize böyle hitap edebilir. Ama en azından korkak ve sessizlerin halkı olmayalım. ‘Açıkça deli çarımız tarafından Ukrayna’ya karşı yürütülen saldırgan savaşı fark etmemiş gibi yapan korkaklar gibi durmayalım.

‘BARIŞ İÇİN SAVAŞ’

21. yüzyılın üçüncü on yılı ve insanların tanklarda yanıp kül olduğu ve evleri bombaladığına dair haberler görüyoruz. Televizyonlarımızda nükleer savaş başlatmak için tehditler görüyoruz. Ben kendim SSCB’de doğdum. Ve oradaki ana ifade, çocukluğumdan beri “barış için savaş” idi.

Herkesi sokaklara çıkmaya ve barış için savaşmaya çağırıyorum. Putin, Rusya değil. Ve şu anda Rusya’da gurur duyabileceğiniz bir şey varsa, o da ‘Savaşa Hayır’ yazan pankartlarla sokaklara döküldükleri için tutuklanan bu 6 bin 824 kişidir.

“SAVAŞA KARŞI OLMAYALIM SAVAŞALIM”

Savaşı bitirmek için hapishaneleri kendimizle doldurmamız gerekiyorsa, hapishaneleri kendimizle dolduracağız. Her şeyin bir bedeli var ve şimdi 2022 baharında bu bedeli ödememiz gerekiyor. Bunu bizim için yapacak kimse yok. “Savaşa karşı” olmayalım. Savaşalım.” yazdı.

Putin’in işgalinin hemen ardından birçok Rus şehrinde insanlar sokaklara döküldü. İnsan hakları örgütü Uluslararası Af Örgütü’ne göre, ülke çapında 5 bin 900’den fazla kişi tutuklandı.

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