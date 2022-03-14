Rus televizyonunda şok protesto! Yayını hemen kestiler

Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesildi.

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Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva'ın arkasına geçerek “savaşa hayır” yazılı pankart açtı.

“BURADA YALAN SÖYLÜYORLAR”

Pankartta, “Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar” ifadelerine yer verildi.

Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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