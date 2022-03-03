Rusya: Bazı ülkeler Rusya’ya savaş açmaya hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu. Lavrov, bazı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bir basın toplantısı düzenledi… Geçen hafta Ukrayna’ya saldırıya başlayan Rusya’nın dışişleri bakanı devlet televizyonundan yayınlanan röportajında, “Bazı yabancı ülke liderlerinin Rusya’ya karşı savaş hazırlığında olduğuna inanıyorum” dedi.

Lavrov ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ilgili de, “Nazilerin yayıldığı bir toplumu yönetiyor” yorumunu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca, Ukrayna’daki krizin çözümünün bulunabileceğine dair hiçbir şüphesi olmadığını da söyledi. Lavrov, “Rusya’nın Batı ile diyaloğu ortak saygı çerçevesinde olmalı. Moskova, Washington’dan emir alan Ukrayna’dan askeri tehditlere hoşgörü göstermeyecektir” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Sivillerin metro istasyonlarında bekleyişi sürüyor

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin'in planı ortaya çıktı: Ülkeyi ikiye bölecek