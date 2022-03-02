Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukraynalılar gelecekte nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermeliler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kırım Ukrayna’ya ait kalsaydı, şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapıyor olurdu" dedi ve bunun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,, “Şu anda bitirmeye çalıştığımız krizin sona ermesinin ardından Ukraynalılar gelecekte nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermeliler. Bu, şu anda siyasi çevrelerde görüşülüyor. Ben bu tartışmalara katılmıyorum. Biz kesinlikle bunun Ukrayna'da yaşayan tüm halkların görüşü olması gerektiği gerçeği üzerinden hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

* Rusya her türlü ekonomik ve siyasi baskıya direnebilecek güçte. Zelenskiy kendi halkına karşı devam eden kanlı savaş konusunda hiçbir şey yapmadı. Donbass temsilcileri ile çok sayıda anlaşma imzaladığında düzeni sağlayacağı vaadinde bulunurken yalan söyledi. Bu anlaşmaları gözünü kırpmadan ihlal etti.

* Batı, Rusya’nın önüne yeni bir ‘Demir Perde’ indirmeye karar verirse, endişelenmeyeceğiz ve gelişme fırsatı bulacağız

* Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki onlarca yıl boyunca edinilen deneyim göz önünde bulundurularak Ukrayna'daki özel operasyon çerçevesinde net bir görev belirlendi. Bu görev, Ukrayna'nın militarizmden arındırılması. Ukrayna'ya hiçbir zaman konuşlandırılmayacak, burada asla yapılmayacak spesifik türlerde saldırı silahları belirlenmeli.

* Her türlü baskıya dayanabileceğimizden şüphesi olan varsa, Rusya, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği tarihine veya hayatımızın düşman orduları tarafından işgal edildiğimiz dönemlere dair tarihine bakmasını tavsiye ederim.

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