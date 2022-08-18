Rusya: Ukrayna nükleer santralde provokasyona hazırlanıyor

Dünyada gözler bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres’i ağırlayacağı görüşmeye çevrilmişken, Rusya’dan son dönemde saldırıların hedefi olan Zaporijya Nükleer Santrali’yle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Lviv kentindeki tarihi Potocki Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. İkili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmede tahıl anlaşması, Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve son dönemde saldırıların hedefi olan Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durum ele alınacak.

Dünya kamuoyu Lviv'de yapılacak görüşmeleri takip ederken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Guterres'le yarınki temaslar sırasında Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir provokasyona hazırlandığını savundu.

‘NÜKLEER KAZA ALMANYA, POLONYA VE SLOVAKYA’YI ETKİLER’

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'nın saldırıları sürdürmesi halinde nükleer santralin kapatılabileceği bildirildi. Rusya'nın radyoaktif, kimyasal ve biyolojik savunma güçleri başkanı İgor Kirilov da, nükleer santralde bir kaza yaşanması durumunda radyoaktif maddelerin Almanya, Polonya ve Slovakya'ya yayılacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna ve Rusya, son haftalarda Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'da Rus kontrolündeki tesise yönelik saldırılar nedeniyle birbirini suçluyor.

Rusya, şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonda Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü martta ele geçirmişti ancak santralde hâlâ Ukraynalı görevliler çalışıyor. BM, çatışma bölgesindeki santralde her an bir nükleer kaza yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

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