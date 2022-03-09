Rusya-Ukrayna savaşı… En acı fotoğraf: Bir aileyi yok ettiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan en çok siviller etkilendi... Önceki gün Irpin'de çekilen ve yaşadıkları şehirden ellerinde bavullarıyla kaçmaya çalışırken Rus hava saldırısında öldürülen üç kişinin kimliği belli oldu. Öldürülenlerin anne ve iki çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 14 gündür devam eden savaşta önceki gün çekilen acı bir fotoğrafın detayları gün yüzüne çıktı…

Önceki gün Irpin’de oluşturulan “sahte ateşkes” ile birlikte yaşadıkları şehri terk etmek isteyen üç kişi ellerinde bavullarla kaçarken Rus hava saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Bu fotoğraf uluslararası kamuoyunda gündem olurken, Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesinin sonucunda masum sivillerin ölmesi üzerine tepkiler oluşmuştu.

Geriye sadece bavulların kaldığı bölgede yaşamını yitirenlerin kimliği ise bugün ortaya çıktı. Yapılan açıklamada Irpin’deki korkunç olayda bir ailenin yok olduğu duyuruldu. Üst düzey bir yönetici olan Tatyana Perebeynos ile birlikte 18 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki kızının kaçmaya çalışırken yaşanan saldırıda öldüğü açıklandı.

Perebeynos’un savaştan sadece birkaç gün önce arkadaşlarıyla Gürcistan dağlarında kayak tatiline gittiği belirtilirken Tatyana’nın yıllar önce Donetsk’teki savaştan kaçarak buraya geldiği aktarıldı.

Tatyana Perebeynos ile birlikte Alise (9) ve Nikita’nın (18) da yaşamını yitirdiği kaydedildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, “Putin’in oluşturduğu ateşkes ve insani koridor sadece bir serap” yorumunu yaparak bu fotoğrafları paylaştı.

Perebeynos’un çalıştığı SE Ranking isimli bilişim sektörü şirketi, “Çok harika bir espri anlayışı olan ve çok sevilen bir arkadaşımızdı. O ekibimizin ablası gibiydi” açıklamasını yayınladı.

Perebeynos’un arkadaşları ise, “Savaşın en şiddetli olduğu anda bile neşenizi ve umudunuzu geri getirmeyi başarırdı. Hasta olan annesine yardım etmek için ilk başta bölgeden ayrılamadı” ifadesini kullandı.

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